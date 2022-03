Stash positivo al covid salta la registrazione di Amici 21

Ultime news dal mondo di Amici 21. Mentre cresce l’attesa per la nuova registrazione del programma di Canale 5, per la puntata del serale in onda questa settimana, arrivano dai social, delle notizie relative ad alcuni protagonisti. Purtroppo il covid colpisce ancora: Stash pochi minuti fa ha annunciato sui social di esser risultato positivo a un tampone di controllo, per cui non sarà nello studio di Amici per la nuova puntata. “Positivo al Covid… quarantena for me” sono queste le parole che Stash ha postato sui social, condividendo le ultime news sulle sue condizioni di salute. Tra gli altri messaggi, con gli auguri di pronta guarigione, anche quello di Anna Pettinelli che ha scritto su Instagram che sentiranno la sua mancanza! Ma in realtà Stash, dovrebbe comunque esserci, come del resto è successo anche in altre occasioni a chi era risultato positivo al covid ( e non ultima anche ad Antonella Elia a La pupa e il Secchione, per la quale era stata usata la stessa modalità degli schermi che vediamo di solito ad Amici, o Tu si que vales).

Amici 21: Stash positivo sarà in collegamento

Secondo le ultime indiscrezioni, Stash che sa comunque bene, sarà in collegamento da casa, per dare i suoi giudizi nel corso della registrazione di Amici 21. La puntata, sarà registrata questa sera e probabilmente Stash ha scoperto di essere positivo proprio con uno dei tanti tamponi di controllo che la Fascino fa fare a tutti i protagonisti del talent, che siano giudici o insegnanti, prima di entrare negli studi.

Proprio per questo, non ci sarebbe stato tempo e modo di dare spazio a un altro giudice da avere in presenza, ma questo lo scopriremo solo tra qualche ora, dopo che arriveranno le prime anticipazioni relative alla registrazione di Amici 21 del 30 marzo. Non dovrebbero esserci problemi per Stefano de Martino ed Emanuele Filiberto, al momento, confermatissimi, in giuria.