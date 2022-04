Estefania travolta dalle critiche per aver infranto le regole. Da Ilona a Roger: tutti l’attaccano

Giornata parecchio movimentata sull’Isola dei famosi 2022 dopo che i naufraghi hanno ricevuto una pergamena con un provvedimento. Come avevamo immaginato uno di loro ha infranto il regolamento che è in vigore da lunedì sera parlando, dopo il suono della campana, con un componente dell’altra squadra. Per questo motivo i Tiburon hanno perso il fuoco. A trasgredire è stata Estefania che dopo aver mangiato il suo panino, aveva fatto delle considerazioni probabilmente rivolgendosi a Guendalina, anche se la Tavassi a quanto pare non le ha risposto ( e infatti l’altra squadra non ha ricevuto nessuna punizione). Quando Estefania ha letto il comunicato, ha però sorriso, dicendo di non avere idea di quello che aveva fatto. Un atteggiamento che non è stato ben visto dagli altri naufraghi che si sono molto arrabbiati. Anche lo stesso Roger non è sembrato affatto comprensivo nei confronti della sua “fidanzata” e con tono molto alterato l’ha invitata a dire la verità e a smetterla di ridere e di giustificarsi. A quel punto Estefania si è scusata ma le sue parole non hanno convinto il gruppo. Blind in particolare ha commentato: “Ci hai riso in faccia, noi per colpa tua stasera non mangiamo“. Ilona è stata parecchio severa: “Pentiti” le ha quasi ordinato.

Tutti contro Estefania dopo il fuoco perso all’Isola 2022

Tra i più comprensivi ci sono stati Edoardo e Alessandro che hanno compreso l’errore e accettato le scuse di Estefania. “Non mi piace la gogna di tutti contro uno, si è scusata, basta” ha detto il Tavassi. Anche Licia Nunez da poco arrivata in Honduras ha commentato: “Io credo che non stesse ridendo ma che la sua fosse una risata isterica”. Parole che però non sono piaciute a Blind che ha fatto notare a Licia che loro sono lì da un mese senza mangiare e che quindi forse lei non dovrebbe intromettersi sulla questione. Severissimo anche Jeremias Rodriguez che proprio non ha apprezzato l’atteggiamento di Estefania.