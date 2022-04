La Pupa e il Secchione Show: Paola Caruso squalificata litiga con Barbara D’Urso, sul web è polemica

Liti e urla sono state il piatto forte della puntata del 12 aprile 2022 de La Pupa e il Secchione Show: il reality show di Italia Uno che quest’anno deve sorbirsi una insolita gestione affidata a Barbara D’Urso. Il programma sembra aver perso quasi totalmente la sua identità tant’è che tutto oramai gira attorno alle pupe che si affrontato, partecipano a gare di seduzione, si scambiano di secchioni ora persino vengono alle mani.

Avete capito bene: Barbara D’urso ha accettato nelle prime tre ore di trasmissione che per Paola Caruso sarebbe stato annunciato un provvedimento disciplinare a causa di un suo gesto manesco nei confronti di Mila Suarez, la pupa “insidiosa” della settimana appena trascorsa. A pochi minuti dall’una di notte è finalmente arrivato il responso della busta “brutta brutta brutta”…

La Pupa e il Secchione Show: Paola Caruso squalificata

Come sono andati i fatti? Sebbene ci siano poche immagini dell’accaduto, la conduttrice e i concorrenti in studio hanno fatto chiarezza su quanto accaduto: nel corso della settimana, Mila Suarez ha calcato la mano ed ha affrontato a muso duro Paola Caruso cercando di attaccarla anche con uscite di basso livello. L’affermazione scatenante è stata quella di dichiarare davanti a tutti che la sua avversaria Paola Caruso strumentalizzerebbe suo figlio piccolo, Michele, per un profitto personale.

Una spiacevole uscita che ha mandato su tutte le furie Paola Caruso, ferita nel suo ego di donna dello spettacolo ma anche nel ruolo di madre. La furia della showgirl l’ha portata a non capirci più nulla e – pare – anche a mollare un ceffone a Mila Suarez. Le due sono state rapidamente divise degli altri concorrenti ma oramai il danno era stato fatto. Dal troppo nervosismo, Paola Caruso è in seguito svenuta mentre Mila Suarez ha rotto un paio di bicchieri scaraventandoli sul pavimento con forza.

Ecco i provvedimenti disciplinari nei confronti di Paola Caruso e Mila Suarez, decisi in seguito ai gravi fatti della scorsa notte. #LaPupaeilSecchioneShow pic.twitter.com/sQyvz3GOx9 — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) April 12, 2022

Al grido di “sulla violenza fisica e verbale, io non transigo”, poco prima dell’una di notte Barbara D’Urso ha letto il provvedimento disciplinare preso per entrambe le concorrenti: Paola Caruso è stata squalificata per direttissima a causa del ceffone (di cui per scelta non sono mai state mostrate le immagini); Mila Suarez invece sarà costretta a vivere nello “sgabuzzo” fino alla prossima puntata.

La Pupa e il Secchione Show: Paola Caruso e il web contro Barbara D’Urso

Nel corso della trasmissione, Paola Caruso ha provato a spiegare le sue ragioni cercando anche di sovrastare con la voce gli altri interlocutori in studio. Nulla di così inedito visto che negli studi Mediaset accavallarsi è una abitudine ma, a quanto pare, stavolta Barbara D’Urso proprio non ne ha voluto sapere. La “Barbie c*zziatone” – così si è ribattezzata – ha voluto fare la morale alla sua concorrente tirando in ballo anche un paragone molto improprio. La conduttrice ha paragonato lo schiaffo di Paola Caruso ad un abuso sessuale.

Se vabe lei sta paragonando uno schiaffo ad una violenza sessuale. Anche stavolta c’è andata vicina ma non ha centrato il punto. #LaPupaEilSecchioneShow April 12, 2022

La gravissima affermazione non è passata di certo inosservata sui social, dove non è difficile trovate tweet che ammoniscono questa uscita della conduttrice di Pomeriggio Cinque. Speriamo che nelle prossime ore Carmelita porga le sue scuse per questa infelice uscita.