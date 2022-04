Amici 21 spoiler 23 aprile: Nunzio vs LDA, chi lascia la scuola?

Sarà uno scontro tra tre amatissimi protagonisti di Amici 21 quello che vedremo nella puntata in onda il 23 aprile. Come sempre non mancano le anticipazioni che arrivano dai social grazie al pubblico presente in studio nel corso delle registrazioni del programma, che racconta poi qualche dettaglio di quello che è successo nella nuova puntata del talent di Maria de Filippi. Siete pronti quindi per scoprire che cosa vedremo sabato sera ? Neppure in questa edizione si è scelto di dare più voce al pubblico con il televoto ma Maria de Filippi ha preferito la formula del giudizio di prof e giudici. Con una differenza rispetto alle passate edizioni. Sono stati sempre gli stessi, senza la presenza di un quarto giudice che in qualche modo potesse spostare l’ago della bilancia di puntata in puntata. Una cosa che ha reso forse fin troppo monotone le puntate. Una formula che comunque ha premiato, visto che gli ascolti di Amici 21 sono stati migliori di quelli che si registravano in altre edizioni pre pandemia ( quando il programma di Canale 5 era sceso a una media di 3,5 milioni di spettatori in prime time).

Ma torniamo a noi e alle anticipazioni di quello che succederà nella puntata del 23 aprile 2022: uno scontro accesissimo tra tre protagonisti molto amati della ventunesima edizione di Amici, come andrà a finire?

Amici 21 anticipazioni e spoiler: tre allievi al ballottaggio

Secondo quelle che sono le anticipazioni raccolte sui social con il racconto del pubblico che ha seguito l’ultima registrazione di Amici, ad andare al ballottaggio saranno due ballerini e un cantante. In particolare anche questa settimana Dario, il ballerino di Veronica, andrà a rischio eliminazione. Non ci sarà una eliminazione diretta ma solo uno scontro dopo le tre manche e in questo caso, possiamo dirvi che il primo a salvarsi, sarà proprio Dario .

Amici 21 anticipazioni e spoiler 23 aprile 2022: Nunzio vs LDA, chi esce?

Una sfida è stata invece persa dalla squadra di Celentano e Zerbi e per loro al ballottaggio c’è finito LDA, il cantante non era mai stato a rischio eliminazione. Chi è arrivato invece per la terza volta alla stessa fase è Nunzio che a quanto pare, questa volta non è stato salvato. Non ci sono anticipazioni ufficiali in questo senso, perchè come saprete è Maria a comunicare agli allievi chi lascia la scuola parlando con loro in casetta. Ma pare che il ballerino siciliano sia stato avvistato mentre lasciava gli studi Elios il che significherebbe che è proprio lui l’eliminato della puntata di Amici 21 del 23 aprile. E’ la terza volta che il ballerino di Raimondo Todaro è al ballottaggio, sarebbe quindi molto plausibile una sua uscita.