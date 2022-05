Nicolas Vaporidis si aspetta le scuse di Laura Maddaloni in diretta: “L’ha fatta grossa, mi ha diffamato”

Nell’ultima puntata dell’Isola dei famosi 2022 in onda lunedì sera, non sono mancati i momenti davvero scoppiettanti, alcuni ben oltre anche i limiti di quello che si dovrebbe vedere in diretta. Tanto che Alvin ha cercato di buttare acqua sul fuoco. Per lo spettacolo, qualcun altro avrebbe gradito della benzina sul fuoco, a dire il vero, per alimentare il sacro fuoco del trash appunto. Ma forse l’inviato dell’Isola ha capito che si poteva davvero rischiare di andare oltre, e ha limitato i danni. E del resto, le cose dette, sono state anche molto gravi, come in queste ore, dopo la diretta del lunedì sera, anche alcuni naufraghi hanno fatto notare.

Nicolas Vaporidis ad esempio, sfogandosi con Edoardo Tavassi e Nick, ha raccontato di essere rimasto davvero basito dalle parole di Laura Maddaloni che in diretta, lo ha accusato, inventando a suo dire, di sana pianta, ogni accusa, di aver anche alzato le mani contro di lei. E immaginiamo che sia tutto inventato, visto che ci sono milioni di telecamere, ci sono persone che riprendono, ci sono gli altri naufraghi e semmai una cosa del genere fosse successa, sarebbe stata punita nel modo giusto. L’attore non dimentica e ha spiegato ai suoi compagni di gioco che si aspetta anche delle scuse in diretta da parte della moglie di Clemente Russo.

Nicolas Vaporids vs Laura Maddaloni: l’attore si aspetta delle scuse

Parlando con i suoi compagni di avventura, l’attore romano ha dichiarato: “Ma vi rendete conto che voleva chiamare il suo avvocato?! Certo, perché le si era chiusa la vena del cervello dopo che il marito mi aveva minacciato di farmi un c**o così. Allora lei in diretta ha detto che io le ho messo le mani addosso. Ragazzi è una cosa orribile. Cioè questa accusa me di averle messo le mani addosso! Vi rendete conto di che accusa è per un uomo dire di aver menato una donna?.” Edoardo gli ha dato ragione spiegando che in un primo momento era stato persino felice di sapere che nel gioco ci fosse Clemente Russo, un grande sportivo. Oggi la sua posizione, dopo tutto quello che è successo in Honduras, è chiaramente differente.

Nicolas ribadisce che Laura, per difendere suo marito, è arrivata a inventarsi tutto e ha continuato: “Ha fatto una roba ignobile e grave. L’ha combinata grossa questa volta. Non so come abbia fatto a dire questa assurdità. Non le è andato l’ossigeno al cervello ed ha inventato tutto.” L’attore ha aggiunto: “ Io non c’ho dormito la notte dopo queste accuse, mi ha diffamato pesantemente. A me uomo mi fai passare come uno che picchia le donne. Come fai a dirlo in diretta? Non l’avrei mai fatto! Questa cosa è agghiacciante, non riesco nemmeno a immaginare di toccare una donna in questa maniera.”