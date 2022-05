Laura Maddaloni non perdona: furiosa dopo l’eliminazione con Vladimir Luxuria

Le percentuali bulgare con le quali il pubblico ha deciso di non salvarla mai, e di rimandarla in Italia, avrebbero dovuto far fare una sorta di mea culpa e Laura Maddaloni ( tra l’altro pochi minuti dopo il suo sfogo anche il buon Clemente Russo ha preso il sacco in spalla per tornare in Italia). E invece, nella diretta dell‘Isola dei famosi 2022 in onda il 16 maggio, invece che provare a capire come mai gli italiani proprio non abbiano apprezzato il suo percorso, ha puntato il dito contro Vladimir Luxuria, come se le parole dell’opinionista avessero in qualche modo potuto spostare dei voti. Sono anni che i reality ci dimostrano che il pubblico a casa fa spesso l’opposto di quello che è il pensiero di opinionisti e parenti vari. E invece nel caso di Laura Maddadoli e Clemente Russo, mai stata così tanta compattezza sul settore televoto, e tra l’altro, se non ci fosse stata Playa Sgamada, la loro avventura in Honduras sarebbe durata due giorni, giusto per ricordarlo…

In ogni caso la Maddaloni rientrata in Italia, ha deciso di dire a Vladimir Luxuria quello che pensa sui suoi interventi, provocando ovviamente la reazione dell’opinionista.

Faccia a faccia tra Laura Maddaloni e Vladimir Luxuria

Dopo aver ascoltato le parole di Laura, Vladimir ha quindi chiesto: “Ti volevo chiedere una cosa. Tu hai detto di essere sempre stata forte, schietta, determinata, sempre te stessa. Come mai però il pubblico ti ha mandata via con una percentuale così bulgara?”.

A questo punto la discussione si è infiammata con la risposta di Laura Maddaloni: “Questo me lo devi dire tu Vlady! E sai perché? Ho voglia di dirti una cosa. Io non ci sono stata male, ma di più. Anche perché appena ho saputo che c’eri anche tu come opinionista ero felicissima. Io ti ho sempre stimata, ti parlo con il cuore sono sincera. Pensavo che la tua partecipazione per me sarebbe stato un valore aggiunto. Forse ci tenevo troppo a piacerti. Quando ho visto che dal primo giorno mi hai attaccata, ci sono rimasta malissimo e sai perché? E no, non mi interrompere!“. Luxuria ha provato a dire qualcosa ma Laura era davvero un fiume in piena.

La moglie di Clemente Russo ha continuato: “Da te che hai combattuto sempre contro l’ignoranza della gente che parlava di te per la tua apparenza. Tu hai fatto lo stesso con me. Mi hai giudicata in un gioco. Mi hai dato della donna aggressiva. Quello era un gioco. Tu non sai da dove vengo e chi sono. Non sai quanto ho dovuto sgomitare. Forse hai dimenticato tutto della tua vita. E ricorda che sei un’opinionista. La tua voce non è una qualunque”.

Vladimir ha poi risposto dicendo che non c’è stato nessun accanimento tanto che spesso, le prime settimane, ha anche speso parole di stima nei suoi confronti. Poi le cose sono cambiate. “E sappi che io non ho fatto niente, hai fatto tutto tu! Sarai una grande campionessa e madre, ma come naufraga non mi sei piaciuta. Se anche io non avessi detto niente, la gente ti avrebbe votato contro lo stesso. Ricorda che hai fatto tutto da sola fidati. E per me sei stata aggressiva“ ha concluso Luxuria.