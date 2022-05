Carmen di Pietro show all’Isola, non riconosce suo fratello e regala una gaffe imperdibile: Giuseppe chi?

Nella puntata dell’Isola dei famosi 2022 in onda ieri sera, Carmen di Pietro è stata protagonista tra risate e lacrime. La concorrente ha perso la compagnia di suo figlio, Alessandro infatti ha deciso di ritirarsi dal gioco per tornare in Italia e preparare gli esami universitari. Una scelta che ha reso mamma Carmen sicuramente molto orgogliosa ma che l’ha resa anche triste, visto che dovrà proseguire per un altro mese da sola, senza il suo adorato Alessandro, in Honduras…Per cercare di tirarla un po’ su, Ilary Blasi ha deciso di farle un regalo, una sorpresa. La Di Pietro ha avuto modo di parlare con una persona, per lei “molto speciale”. Peccato però che non abbia riconosciuto il buon Giuseppe, non un amico qualsiasi, non una persona qualunque ma suo fratello, regalando l’ennesima gaffe di questa esilarante edizione dell’Isola dei famosi 2022.

La gaffe di Carmen di Pietro all’Isola dei famosi 2022: non riconosce il suo “amico”

Ilary ha appunto presentato questo famoso Giuseppe, come una persona molto speciale per Carmen, non a caso, l’uomo si è rivolto a Carmen chiamandola “sorellina”. Giuseppe si è complimentato con la Di Pietro per il suo percorso, l’ha invitata ad andare avanti anche se immagina che non sarà facile senza Alessandro. Carmen sembrava anche aver capito chi c’era dall’altra parte fino a quando poi non è arrivata la chicca: “ma Giuseppe chi” ha detto la naufraga lasciando capire che non aveva compreso con chi stesse parlando. A quel punto in studio in Italia, tutti hanno iniziato a ridere e la situazione è stata gestita dal grande Nicola Savino che ha fermato tutto dicendo che era stato preso un figurante da Mediaset, per fare l’amico di Carmen, non essendoci nessuno per lei, tra le risate di tutti i presenti, incluso il buon Giuseppe che non riusciva a capire come mai Carmen non lo avesse riconosciuto. “Che figura di [email protected]” ha detto poi la Di Pietro dopo aver capito e giustificandosi con il fatto che lei lo chiama Pino o con altri nomignoli.

"Giuseppe chi?"Dall'#isola dei Famosi del 23 maggio 2022 su Canale 5.pic.twitter.com/BcjrTi1BjQ May 23, 2022

In realtà la gaffe di Carmen è stata ancora più grande se si considera che quello non era un amico ma realmente suo fratello. Quando la naufraga ha capito che stava parlando con suo fratello Giuseppe, detto Pino, subito detto: “Ci vediamo presto a Lugano”.