Guendalina Tavassi si ritira da L’Isola dei Famosi 2022 assieme ad altri tre naufraghi: ecco chi sono

Un fuggi fuggi quasi generale a L’Isola dei Famosi 2022 nella puntata del 23 maggio. Ilary Blasi l’ha ribattezzata “la puntata delle scelte” in quanto i naufraghi che sono arrivati per primi a Cayo Cochinos hanno dovuto confermare il loro impegno con il reality show per un altro mese o se tornare a casa senza pagare alcuna penale. La decisione è d’obbligo in quanto questo inatteso allungamento al 27 giugno non era previsto nel contratto firmato dai concorrenti ad inizio edizione.

Il primo ad aver annunciato la sua volontà di tornare in Italia è stato Alessandro Iannoni ad inizio puntata: il figlio di Carmen Di Pietro deve tornare ai suoi studi in Università e non può permettersi di restare lontano dal suo corso per atre settimane. Ma nel corso della stessa serata altri tre naufraghi hanno confermato il loro addio al programma: Guendalina Tavassi, Blind e Licia Nunez.

Guendalina Tavassi si ritira da L’Isola dei Famosi 2022

Dopo l’addio di Alessandro, verso la fine della puntata abbiamo scoperto che anche Guendalina Tavassi si è vista costretta a dover tornare in Italia con urgenza. La naufraga ha spiegato di dover tornare necessariamente a casa per stare vicina ai suoi figli, di non poter perdere il 18esimo compleanno di uno di loro e soprattutto che ulteriori motivazioni ben più serie (ma non rivelabili pubblicamente) la costringono a tornare di persona nella sua città. A nulla è servito il tentativo fatto dalla trasmissione di cercare di convincerla a resta attraverso le parole di suo padre, in collegamento in diretta con la palapa.

Anche suo fratello, Edoardo Tavassi, che evidentemente conosceva queste misteriose motivazioni impronunciabili, si è subito schierato con la decisione di Guendalina: “Io so il perché della sua scelta e la comprendo“.

Doppio addio da Playa Sgamatissima. Prima dei saluti di fine puntata, Ilary Blasi si è collegata con l’isolotto degli eliminati per sapere se Blind e Licia Nunez avessero anche loro voglia di andar via o di restare. Entrambi hanno spiegato che preferiscono tornare in Italia.

Licia Nunez ha spiegato che il motivo del suo addio è puramente legato a questioni lavorative: “Questa ès stata la mia finale,Ilary. Ho preso altri impegni lavorativi che devo onorare e rispettare“. Blind invece l’ha buttata sul sentimentalismo: “Mi dispiace tanto, ma sono fiero del percorso che ho fatto. Ora voglio tornare dalla mia ragazza e a fare musica“. Per tutti loro, L’Isola dei Famosi finisce qui.