Alessandro Iannoni si ritira da L’Isola dei Famosi 2022: il motivo dell’addio del figlio di Carmen Di Pietro

Uno dei potenziali vincitori de L’Isola dei Famosi 2022 ha deciso di abbandonare il programma ad un mese circa dalla serata finale. La persona che ha deciso di ritirarsi dal reality show di Canale Cinque è Alessandro Iannoni: il naufrago di soli 20 anni, approdato sulle isole di Cayo Cochinos in quanto figlio di Carmen Di Pietro.

L’annuncio è arrivato nel corso della serata del 23 maggio 2022 de L’Isola dei Famosi; una puntata definitiva da Ilary Blasi come quella “delle scelte”, in quanto tutti i concorrenti approdati fra le playe nelle prime settimana di gioco hanno dovuto confermare la loro volontà a rimanere in gara a causa dell’imprevisto allungamento che costringerà il reality ad andare in onda fino al 27 giugno.

Alessandro Iannoni si ritira da L’Isola dei Famosi 2022: le motivazioni

Questo imprevisto allungamento non era previsto nemmeno nei contratti siglati fra i naufraghi e Mediaset. Ragion per cui, la produzione si è vista costretta a chiedere singolarmente a tutti i concorrenti la riconferma della partecipazione al programma per un ulteriore mese oppure se concludere l’esperienza dell’Isola dei Famosi senza incappare in penali. Come era lecito fare, quindi, Alessandro Iannoni ha preso la decisione di non continuare.

La motivazione che lo ha spinto a non accettare l’allungamento e di tornare in Italia è dovuta al suo percorso di studi: come recita la su scheda, Alessandro frequenta l’Università LUISS di Roma e per lui non è più possibile essere assente da lezioni ed esami. Anche mamma Carmen Di Pietro ha accettato – seppur a malincuore – la decisione presa dal figlio: “Non posso che appoggiare la decisione di Alessandro. Per lui lo studio è importante e io non me la sento di ostacolarlo“.

Nonostante i vari tentativi di convincere il ragazzo a restare, Alessandro si è rivelato irremovibile: “La mia decisione è quella di non continuare il gioco“. Prima di lasciare definitivamente la palapa, il giovane ha salutato con affetto alcuni sui compagni d’avventura. Di Edoardo Tavassi ha detto: “Lui per me è stato il mio migliore amico”. A Guendalina Tavassi ha detto: “Guendalina è stata un pilastro sia per me che per mamma”. Una buona parola l’ha spesa anche per Nicolas Vaporidis: “Nicolas si è rivelato un consigliere fondamentale”. Un ultimo saluto a mamma Carmen: “Da oggi fino alla fine dei miei giorni: sei la donna più importante della mia vita”.