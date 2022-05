Antonino Spinalbese al GF Vip: è questa la proposta anticipata dall’ex di Belen?

Belen non dice nulla e Antonino Spinalbese non conferma né smentisce ma gira voce che lui è già nel cast del prossimo Grande Fratello vip. Come sempre c’è curiosità di scoprire chi entrerà nella casa più spiata d’Italia e se davvero l’ex compagno di Belen e papà della piccola Luna Marì ha detto sì è davvero un bel colpo per Alfonso Signorini. E’ stato proprio Antonino a svelare di avere ricevuto alcune proposte televisive ma è ancora una volta Deianira Marzano a fare il suo nome. Il GF Vip tornerà a settembre e tra i nomi che potrebbero essere certi ci sono Max Felicitas, Federico Fashion Style e Asia Gianese, adesso si aggiunge anche Antonino Spinalbese e in molti credono sia davvero possibile. Lui concede poche interviste e in tv lo vediamo ancora meno. Ha accettato l’intervista a Storie Italiane e in pochi minuti è stato capace di mostrarsi ben diverso da ciò che appare.

Dopo i fratelli e il padre è il turno di un ex di Belen

In realtà un ex di Belen in un reality show, al GF Vip, l’abbiamo già visto ma Gianmaria Antinolfi è stato più che altro un flirt, una storia molto breve. Tra Spinalbese e Belen Rodriguez il legame sarà per sempre perché dal loro amore è nata una figlia.

A Deianira Marzano non scappa mai una indiscrezione e per lei ci sono le giuste trattative in corso per vedere Antonino che varca la porta rossa. Antonino non smentisce, di certo non potrebbe confermare fino a quando il cast sarà ufficiale. Di recente sembra abbia confidato che se dovesse accettare di fare televisione non sarebbe per soldi perché quelli non gli interessano. Sarà vero?

Certo se dovesse entrare nella casa del Grande Fratello Vip per lui significherebbe stare lontano da sua figlia, non poterla vedere. Sarebbe una scelta strana, anche perché Antonino Spinalbese non ama parlare della sua vita privata e al GF invece dovrebbe raccontare molte cose.