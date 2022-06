Mercedesz si fa male ma Edoardo non se la fila: il Tavassi sempre più vicino a Estefania

E’ amareggiata Mercedesz Henger perchè pensava che sull‘Isola dei famosi 2022 avesse trovato dei nuovi amici e invece a quanto pare, non tutti avrebbero per lei le stesse attenzioni che la figlia di Eva riserva agli altri del gruppo. Lo abbiamo visto anche nel day time dell’Isola di oggi. La Henger era uscita in esplorazione con Edoardo ed Estefania e altri amici poi però è stata costretta a rientrare, tornando in spiaggia visto che con un corallo si era ferita a una mano. Una cosa non di poco conto, la concorrente dell’Isola è stata portata in infermeria perchè si è subito capito che si trattava di una cosa seria. Chi forse non l’ha capito è stato Edoardo Tavassi che non ha neppure pensato di riaccompagnare Mercedesz in spiaggia.

Una volta arrivata, la Henger ha riflettuto su quello che stava accadendo: “Io non avrei mai permesso a uno di loro di rientrare da solo neppure se si fosse fatto solo una piccola storta. Io mi sono aperta la mano e nessuno si è preoccupato per me“. Gli altri naufraghi, effettivamente, non sono sembrati in ansia per la Henger. Forse anche perchè purtroppo ormai, gli infortuni sono all’ordine del giorno, non a caso, una volta tornata Mercedesz nel gruppo, anche Nicolas Vaporidis è stato portato in infermeria.

Mercedesz delusa e amareggiata da Edoardo

La Henger si è molto dispiaciuta per quanto accaduto, solo Carmen di Pietro è sembrata preoccupata dopo i 4 punti messi alla mano della naufraga che si è poi sfogata. La Henger pensava che Edoardo ci tenesse di più a lei e invece non le ha chiesto nulla. “Ma per te è come un fidanzato, vorresti che lo fosse” ha chiesto Carmen, per cercare di capire che cosa prova Mercedesz. La Henger, che vede sempre più sintonia tra il Tavassi ed Estefania ha risposto dicendo di non poterlo sapere, visto che non ha ancora capito se lei può piacere al fratello di Guendalina…