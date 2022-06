E se fossero le principesse Selassiè le nuove opinioniste del GF VIP 7?

Mancano solo due mesi e mezzo all’inizio del Grande Fratello VIP 7. Solo, qualcuno dirà, dopo sei mesi di reality su Canale 5, c’è chi è disperato all’idea di rivedere Alfonso Signorini in tv e chi invece non vede l’ora di sintonizzarsi h24 sul canale 55 per seguire in diretta le avventure dei nuovi vipponi. E il conduttore, riconfermato anche per la prossima edizione nonostante le critiche, ha già promesso al suo pubblico un cast stellare. Oggi però non vi vogliamo parlare dei nomi dei concorrenti, i papabili sono tantissimi e molti sono anche più che interessanti, ma delle nuove opinioniste o nuovi opinionisti, che si accomoderanno al fianco di Alfy. E se fossero le principesse Selassiè? Di Jessica, Clarissa e Lulù si è detto tantissimo, anche che abbiamo già un contratto firmato con Rai 1 per partecipare a Tale e quale show, per realizzare uno dei loro sogni, quello di cantare ( a tal proposito starebbero prendendo delle lezioni di canto). Le tre principesse, parlando anche con i loro fan di questa possibilità non hanno nè confermato nè smentito e intanto, si godono l’estate. Ed è da uno degli ultimi video postati sui social che parte la nostra domanda: come mai così tanto interesse verso Alfonso Signorini e come mai, sui social della rivista Chi, le principesse, compaiono sempre più spesso vicine al direttore?

Le principesse Selassiè opinioniste al GF VIP 7?

Durante questa edizione del reality molti hanno fatto notare che al conduttore, le tre principesse, proprio non andassero giù e che non perdesse occasione per metterle in difficoltà, mentre in diretta invece, Alfy si sperticava tra elogi e complimenti. Eppure da quando le principesse sono fuori dalla casa, è stato più volte avvistato in loro compagnia e non insieme a chi magari, sembrava un suo protetto…Di pochissimi minuti fa è un altro video, che mostra Signorini in spiaggia a Mykonos e indovinate, chi c’è insieme al conduttore del GF VIP? Ci sono le principesse Selassiè sbarcate in Grecia da pochissimo. E neppure il tempo di arrivare che già hanno avvistato Alfy e hanno realizzato un video divertente in sua compagnia. Saranno indizi gettati in vista della prossima edizione del GF VIP 7 o solo video divertenti per i fan delle tre amatissime principesse?

Non ci resta che attendere, e capire che cosa succederà. Una cosa è certa: la mossa di avere tre opinioniste al posto di una, non sarebbe male e visto il potenziale delle tre principesse, anche fin troppo inespresso nell’ultima edizione del reality, questa potrebbe non essere una scelta così insensata, anzi.