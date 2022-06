Edoardo Tavassi lascerà l’Isola a causa dell’infortunio? Carmen si sente in colpa

Questa edizione dell’Isola dei famosi chiuderà la prossima settimana e avrà portato a casa il record per durata: è infatti la prima volta che i concorrenti sono chiamati a resistere per più di tre mesi. E che sia una edizione da record, che sta mettendo davvero tutti alla prova lo si capisce dal numero di volte in cui i naufraghi lasciano la spiaggia per andare in infermeria. Il corpo ormai, messo a durissima prova, continua a cedere e anche Edoardo Tavassi, come è successo a Marco e a Roger nelle ultime settimane, potrebbe esser costretto a lasciare il gioco. Lo scopriremo solo nella puntata dell‘Isola dei famosi 2022 in diretta il 20 giugno. Questa sera infatti Ilary Blasi ci racconterà se il fratello di Guendalina può rientrare in gioco oppure no e continuare, visto che mancano ormai pochissimi giorni. Il vero problema non è la durata: probabilmente tra un paio di giorni i concorrenti partiranno per lasciare l’Honduras e rientrare in Italia per la finale ( come si faceva un tempo). Bisognerà infatti vedere come sta Edoardo: è in grado di sostenere le prove fisiche che ci saranno in queste due ultime puntate? Perchè se non potesse farlo, non avrebbe senso continuare.

In queste ore, in attesa di sapere che ne sarà di Edoardo Tavassi, è arrivato anche lo sfogo di Carmen di Pietro che ha detto di sentirsi in colpa per quello che è successo a Edoardo.

Lo sfogo di Carmen di Pietro preoccupata per Edoardo

Nicolas, Edoardo, Estefania e Carmen, sono i 4 concorrenti che hanno partecipato al gioco praticamente sin dall’inizio ( il Tavassi è entrato giusto due settimane dopo rispetto agli altri) e tra loro si è creato un legame molto forte. Anche per questo Carmen continua a sentirsi in colpa: “A me dispiace perché comunque è successo perché stava dando delle dritte a me. Diceva ‘gira qua la canoa vai a sinistra’. Dici che non è colpa mia? Però se non stava lì per me non sarebbe successo. Sì è stato carino quello sicuro. Però mi dispiace tanto. Alla fine è successo perché mi stava aiutando, perché aiutava me su quello che dovevo fare.“