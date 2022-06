Edoardo Tavassi infortunio gravissimo al ginocchio: lascia l’Isola 2022?

Non poteva che finire in questo modo, l’edizione dell’Isola dei famosi più lunga di sempre. Mettere alla prova il proprio corpo per tre mesi, senza mangiare, senza dormire su un letto, ha delle conseguenze e lo sanno bene i naufraghi che ormai, vanno e vengono dall’infermeria. Tra gli ultimi, anche Edoardo Tavassi che, come si è visto negli ultimi video arrivati dall’Honduras, è stato molto male. Il fratello di Guendalina si è fatto male a un ginocchio e ha abbandonato la spiaggia, dove i suoi compagni si stavano prendendo cura di lui, in lacrime. Non sappiamo al momento che cosa succederà al fratello di Guenda, la prossima puntata dell’Isola andrà in onda lunedì e forse ci sarà una comunicazione ufficiale, a meno che non arrivi prima, magari dai canali social del programma che potrebbero confermare o smentire le tante voci che stanno circolando in queste ore. Parrebbe infatti, che Edoardo Tavassi, sia stato costretto ad abbandonare il reality di Canale 5 a causa di questo problema, sarà vero?

Edoardo Tavassi lascia l’Isola dei famosi 2022?

A quanto pare Edoardo ha un problema molto serio al ginocchio e non è detto che i medici possano curarlo, un po’ come è successo anche a Roger e a Marco, costretti entrambi a lasciare il gioco. Il concorrente romano era tra i favoriti per la vittoria finale, sarà davvero costretto a lasciare l’Isola dei famosi 2022?

Nelle ultime ore abbiamo visto Guendalina serena sui social, per la festa di sua figlia Gaia, il che ci lascia anche pensare che le condizioni di salute di suo fratello non siano poi così preoccupanti. Purtroppo dopo tre mesi di gioco, è facile immaginare che il corpo non regga più. Mancano pochissimi giorni al rientro di tutti i concorrenti in Italia per la finalissima, speriamo che non ci siano brutte notizie per nessuno!