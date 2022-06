Marco Cucolo si scusa con Lory del Santo e lei lo perdona: pace fatta

Si è presentato con un mazzo di rose rosse in mano e un bel discorso di scuse pronto il buon Marco Cucolo nello studio dell’Isola dei famosi 2022 e a quanto pare, la sua “tattica” ha funzionato. Come ha anche funzionato la tattica di Lory del Santo, che ha fatto dimenticare tutto quello che era successo sull’Isola, il suo percorso, buttando fumo negli occhi a tutti. Già perchè è parecchio palese che tutta questa storia sia stata solo una sceneggiata per dire qualcosa in studio. Se consideriamo che quando marco Cucolo si è ritirato dall’Isola, c’è stato giusto un breve comunicato, mentre per Edoardo oltre un’ora e mezza di puntata, si capisce bene dove tirasse il vento e la Del Santo, che di tv ne ha fatta tanta, aveva capito quale sarebbe stato l’andazzo e ha scelto di dare al programma qualcosa di cui parlare. Una crisi che le è servita per guadagnarsi un paio di interviste, dimenticando anche l’affaire social di cui era stata suo malgrado protagonista. E alla fine, pace fu con il buon Marco, per l’ennesima volta oscurato dalla sua fidanzata.

Marco Cucolo si scusa con Lory del Santo: sono cambiato

Entrato in studio con un fascio di rose rosse ha spiegato: “Mi sento cambiato, credo di avere una testa più funzionante. L’Isola è un’esperienza che mi ha cambiato la vita. A Lory voglio dire ho capito che è molto arrabbiata. Lory io so benissimo che tu sai difenderti da sola. Ho mancato di dire che in questi 9 anni tu per me sei stata fondamentale e una donna leale e sincera. Mi dispiace che questa cosa non è arrivata e che sei stata giudicata diversamente. ” E ancora: “Tu sei una persona vera e mi dispiace di non aver detto queste cose. Tu sei stata attaccata e ti chiedo scusa per non aver detto che non sei falsa. Penso di aver sbagliato e mi farebbe piacere tornare con te.”

Lory del Santo perdona Marco Cucolo

La Del Santo è rimasta colpita dalle parole del suo ex non ex fidanzato e ha deciso di perdonarlo: “Ah sì? Ti farebbe piacere tornare insieme? Io devo dirti una cosa. Ti conosco benissimo e so che sei buono. Ti voglio molto bene. L’amore può far fare passi in avanti, ma quando una persona rimane sola può diventare più fragile. Allora è meglio essere in due e ti perdono. […] Lo vedo che è diventato ancora più bello. Allora diciamo la verità, prima di andare a L’Isola pensava più a mangiare che a stare con me. Adesso penso che preferirà passare il tempo con me“.