Raimondo Todaro non lascia Amici, Milly Carlucci commenta

Il dispiacere dell’addio di Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle sembra sia acqua passata per Milly Carlucci, anche oggi che il coreografo e ballerino sceglie di restare ancora ad Amici. Il ruolo di Prof a Raimondo Todaro sembra piacergli più di quello della pista di Rai 1, lì resta protagonista anche nella prossima edizione della scuola di Maria de Filippi. In queste scelte non può esserci nessun sentimento negativo per Milly Carlucci, che però una bella fetta di merito per il successo di Todaro la pretende e la dichiara. Al settimanale Mio la conduttrice di Ballando con le Stelle conferma che è felice per il suo ex maestro di ballo ma che è anche molto orgogliosa perché è stata la prima a vedere il suo valore.

Come sono i rapporti tra Raimondo Todaro e Milly Carlucci?

Chissà se hanno avuto modo di sentirsi, di parlare, dopo le incomprensioni. In ogni caso sembra che adesso Milly abbia digerito l’addio di uno dei suoi maestri di maggior rilievo.

“Sono felicissima per lui. Sono orgogliosa di averci visto lungo e di aver dato il là alla sua carriera” e se non è un primo colpo questo…

“Invidia e gelosia sono due sentimenti che non mi appartengono – e sempre su Mio la Carlucci prosegue – Ognuno di noi ha il diritto e il dovere di inseguire i propri sogni; figuriamoci se nego questa possibilità ai miei figli, biologici o lavorativi che siano”. Raimondo Todaro è un po’ come un figlio per lei ma non solo per i lunghi anni e le edizioni di Ballando in cui hanno lavorato insieme. Fu lei a sceglierlo per il suo il dance show, fu lei a volere il suo ingresso nel cast dei ballerini. Raimondo aveva accompagnato suo fratello ai casting, ma Milly volle lui.

Con il fratello Raimondo ha invece ha aperto una scuola di danza a Catania, entrambi ballerini professionisti ma per ovvi motivi di lavoro è Salvatore ad occuparsi dell’accademia.