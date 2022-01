Simone Di Pasquale pizzica Raimondo Todaro parlando di chiarezza che non c’è stata

Nella sua intervista su Nuovo Tv Simone Di Pasquale non cita mai Raimondo Todaro ma il riferimento è evidente. Allo storico maestro di danza di Ballando con le Stelle è rimasto l’amaro in bocca per come è avvenuto l’addio di Todaro al programma di Milly Carlucci. Anche Simone lascia il posto ad un altro ballerino, più giovane, ma lo fa con immenso dispiacere, restando ugualmente nel programma e soprattutto dopo avere parlato con chiarezza sia con la padrona di casa che con il pubblico di Rai 1. La stessa Carlucci non ha nascosto di esserci rimasta male per il modo in cui già lo scorso anno Raimondo Todaro aveva lasciato Ballando, ma tra i due ballerini la differenza per Simone Di Pasquale è evidente.

Simone di Pasquale lancia una frecciatina a Raimondo Todaro

Todaro è ad Amici nel ruolo di Prof, molto probabilmente Simone Di Pasquale sarà il nuovo giudice di Ballando con le Stelle. Sul settimanale di gossip quest’ultimo ha commentato: “Chi se ne è andato prima di me, di certo lo ha fatto con modalità e obiettivi diversi dai miei. Per quello che mi riguarda, ho sempre avuto un confronto diretto con Milly e la produzione, da quando ho sentito l’esigenza di cambiare percorso professionale. È il mio stile”. Quasi impossibile non pensare a Raimondo mentre leggiamo cosa ha detto Simone.

Anche con il passare del tempo sembra non ci sia stato un gran chiarimento tra Raimondo Todaro e Milly Carlucci ma chissà perché Di Pasquale è ancora così amareggiato e tiene così tanto alla distinzione tra il come si è comportato lui e il collega. Todaro è più giovane e al programma avrebbe potuto dare ancora molto; Di Pasquale pur dispiaciuto è consapevole che il cambio generazionale è indispensabile per la buona riuscita del reality. Il pubblico in compenso non deve rinunciare a nessuno, restano sempre in tv.

