Solo lacrime per Simone di Pasquale per i saluti a Ballando con le stelle: niente vittoria con Bianca

Un vero peccato, un grandissimo peccato perchè Simone di Pasquale e Bianca Gascoigne avrebbero davvero meritato la vittoria. In primis perchè la bella figlia del calciatore, è stata la più brava sulla pista di Ballando con le stelle, in secondo luogo perchè ha avuto al suo fianco uno dei più grandi maestri del programma di Milly Carlucci. Sarebbe stata una vera e propria consacrazione. Nella serata dell’addio, anche la coppa del numero 1. Purtroppo però solo lacrime per Simone di Pasquale nella sua ultima puntata di Ballando con le stelle. Ma anche tanta consapevolezza di aver fatto benissimo in questa edizione del programma, ma in generale sempre. Perchè è stato un maestro che ha dato sempre tutto per le sue vip aspiranti ballerine. Perchè si è messo sempre in gioco, ha accettato con onestà i giudizi, ha sempre detto la sua in modo pacato ed educato. Impossibile quindi non commuoversi dopo le sua ultima esibizione sulla pista di Ballando con le stelle!

L’addio in lacrime di Milly Carlucci a Simone di Pasquale

“Abbiamo iniziato insieme questo programma, sedici anni fa”. – ha dichiarato commosso Simone Di Pasquale – “Con questo programma abbiamo raccontato vite, devo moltissimo a questo programma. Tutti voi mi avete trattato meravigliosamente, spero di aver fatto il mio ruolo in questa squadra. Mi basta questo. Purtroppo non mi basterebbe una serata per ringraziare tutti voi. Qua dentro girano delle vite.”

Anche Simone, come Sara di Vaira lascia Ballando ma non la famiglia di Rai 1. La Carlucci infatti ha spiegato: “Simone in questi anni è stata la nostra bandiera, c’è sempre stato. Ha fatto da guida a quelli giovani che mano a mano entravano nei vari anni. Simone ci sarà a Il Cantante Mascherato il prossimo febbraio, la nostra storia non si interrompe: gli amici ci sono per sempre.”

Tutti in lacrime per l’addio a Simone di Pasquale

December 19, 2021

Non possiamo che fare un grandissimo in bocca al lupo a Simone che di certo mancherà molto a tutto il pubblico di Ballando con le stelle.

