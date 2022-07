Anna Pettinelli conferma l’antipatia verso Rudy Zerbi, racconta tutto a Lorella Cuccarini

Anna Pettinelli non sarà più ad Amici ma conferma l’antipatia per Rudy Zerbi spiegdano i motivi a Lorella Cuccarini

Anna Pettinelli non sarà più tra i prof di Amici, non è una novità, è ormai notizia confermata da un po’di giorni. A questo punto la Pettinelli potrebbe anche rivelare al pubblico che le litigate con Rudy Zerbi erano uno scherzo. Chiacchierando con Lorella Cuccarini l’ex prof di Amici conferma invece che era tutto vero, che con l’ex collega non c’è un bel rapporto. Tutto vero, ad Amici la Pettinelli e Zerbi non hanno mai finto e lo confessa durante il web talk “Un caffè con”. Gran successo per Lorella Cuccarini, le sue interviste sono molto apprezzate, anche l’ultima con la conduttrice che però non ha detto nulla dell’addio al talent di Maria De Flippi.

Anna Pettineli contro Rudy Zerbi, era tutto vero

“Mi sta davvero antipatico” è la sua confessione, anzi la conferma che durante le tre edizioni di Amici non c’era nessun copione, nessuna voglia di attirare l’attenzione con discussioni finte. Era tutto vero. “Non sono diplomatica, dico cose scomode. Ho perso lavori per questo motivo. Ora vuoi chiedermi di Zerbi? La gente mi chiede se davvero tra me e Zerbi c’è tutto questo litigare. Altro che scaramuccia. Tu lo sai che è vero. Verissimo. Lui mi sta antipatico, ma io lo dico sempre”.

Cosi diversi da non trovare un punto di accordo: “Lo rispetto perché fa il prof, però non c’è nulla da fare. Siamo proprio lontani anni luce, nella gestione delle cose, nei pensieri, non abbiamo nessun punto in comune. Proprio nessuno, siamo agli antipodi”.

Tra la conduttrice radiofonica e il 53enne che resta fisso ad Amici in coppia con Alessandro Celentano, un’amicizia mancata. Si conoscono da molto tempo, non sono mai riusciti ad andare d’accordo e la Pettinelli non inizierà adesso che non lavorano più nello stesso programma. Perché è fuori da Amici? Tutti tacciono ma erano una gran coppia lei e Veronica Peparini.