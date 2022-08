Lorenzo Biagiarelli ha detto sì a Ballando con le Stelle?

Trattative concluse tra Lorenzo Biagiarelli e Ballando con le Stelle? Ma è il compagno di Selvaggia Lucarelli



Si aggiungono altri nomi al probabile cast di Ballando con le Stelle e arriva anche il nome di Lorenzo Biagiarelli. Lui è già nel cast di E’ sempre mezzogiorno ma è anche il compagno di Selvaggia Lucarelli, storica giudice del programma. Milly Carlucci dicono sia riuscita a convincere anche Paola Barale ma le trattive con Lorenzo Biagiarelli forse sono ancora in corso. Lui e la Lucarelli sono in vacanza, non dicono nulla di questa presunta partecipazione ma è già polemica ancora prima della conferma. In molti pensano che la presenza di Biagiarelli a Ballando con le Stelle non sia giusta proprio perché la sua fidanzata potrebbe favorirlo. In realtà è un po’ il problema al contrario che c’era tra Selvaggia Lucarelli e Morgan. Più di un protagonista di E’ sempre mezzogiorno ha negli anni chiesto di partecipare al programma di Milly Carlucci.

Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le Stelle?

Daniele Persegani per esempio ha esternato più volte il desiderio di far parte dei ballerini del sabato sera in tv ma la Carlucci è sempre stata molto chiara: cerca di evitare concorrenti già bravi nel ballo. Il bello dello spettacolo è vedere l’evoluzione dei vip in gara che settimana dopo settimana si trasformano, imparano davvero a ballare.

La giuria formata da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Carolyn Smith dovrebbe rimanere sempre la stessa ma ricordiamo che anche Simone Di Pasquale potrebbe avere un ruolo importante nella prossima edizione non essendo più insegnante per Ballando con le Stelle.

Noi facciamo già il tifo per Lorenzo Biagiarelli, perché ammettiamolo sarebbe uno spettacolo nello spettacolo vedere le reazioni di Selvaggia Lucarelli ai passi del suo compagno con una delle insegnanti.

E’ il Fatto Quotidiano ad aggiungere altri nomi alla lista, dopo quelli di Ema Stockolma e Nino D’Angelo, Paola Barale, Enrico Montesano, Alex di Giorgio, Gabriel Garko, Iva Zanicchi, Rosanna Banfi, Alessandro Egger, Giampiero Mughini, Marta Flavi e Luisella Costamagna. Manca però per ognuno la conferma di Milly Carlucci. Ballando riparte l’8 ottobre, non manca moltissimo per iniziare le prove.