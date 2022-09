Amici 22, la Celentano punisce Ramon: “Basta toccarsi il pacco”

La maestra Celentano punisce Ramon che si tocca un po' spesso e si fa la maschera di bellezza: show ad Amici 22

Momento parecchio esilarante nella puntata di Amici 22 di oggi. Quella che doveva essere una punizione è diventata invece una vetrina per Ramon. Il ballerino della maestra Celentano infatti, ha dimostrato tutta la sua simpatia, oltre che la sua bravura, conquistando il pubblico in studio e facendo impazzire anche i telespettatori a casa che non hanno smesso di twittare. Tutto è iniziato dalla richiesta della maestra Celentano: Maria spiega che deve mostrare delle immagini dalla casetta perchè l’insegnante ha deciso di prendere un provvedimento nei confronti di Ramon. Si pensava quindi che il ballerino si fosse comportato male. La Celentano spiega che i ragazzi non devono dimenticare di essere ripresi sempre, e che seppur vivono in quella che al momento è una casa, che sentono loro, non è la loro casa reale. Per cui devono avere un certo ritegno. Si pensava quindi che il ballerino avesse mostrato chissà che cosa e invece le tre immagini sono una più esilarante dell’altra.

Nella prima foto scelta dalla Celentano, Ramon ha la colpa di indossare un costume da bagno e una canottiera larga. Non solo: si toccherebbe troppo le parti intime a detta della maestra Celentano. Nella seconda foto, dopo una lezione, Ramon ha il microfono in testa e balla in casa. Viene accusato quindi di non aver rispetto degli oggetti che costano molto e si potrebbero rompere. Ma è la terza foto la vera chicca: Ramon in casa si sta facendo una maschera di bellezza. “Ma non puoi fartela in bagno” ha detto la Celentano totalmente scandalizzata dalla cosa…

Ramon in punizione ma è l’idolo del pubblico di Amici 22

Ramon ha quindi cercato di prendere la parola spiegando che non andrà mai contro la maestra Celentano ma che il fatto di sospendere l’esibizione e lasciarlo fuori dallo studio, era forse “too much”. E alle accuse della Celentano, che lo ha additato dicendo che si tocca un po’ troppo spesso il pacco ha risposto: “Tengo tutto il giorno il sospensorio, vorrei vedere lei la sera” ha detto il giovane ballerino di danza classica. Ramon ha saputo, nonostante la decisione della Celentano, prendersi il suo spazio e anche se non si è esibito, ha avuto molta più visibilità di altri allievi di cui ancora, non conosciamo neppure il nome.