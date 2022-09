Pessimi i commenti contro Marco Bellavia: si ride e si ironizza di fronte a chi chiede aiuto

Quanto imbarazzo per le parole di tutti i vipponi contro Marco Bellavia che vive un momento difficile: ennesimo stigma contro chi ha un disturbo mentale

La prima serata del Grande Fratello VIP 7 a quanto pare, può essere vetrina per parlare dell’HIV ma non si sa gestire la situazione di Marco Bellavia che non ha nascosto, in questi giorni, di soffrire di disturbi mentali e ovviamente, la convivenza h24 con persone sconosciute, lo ha destabilizzato, come succede del resto a tutti. Siamo per l’ennesima volta di fronte a una delle piaghe peggiori del nostro paese: se si vede è malattia, se non si vede non esiste. Se hai il cancro, fai la chemio, soffri, ti cadono i capelli, ingrassi, dimagrisci, si vede che sei malato. Se hai un disturbo mentale, un momento di sconforto in cui perdi il tuo equilibrio psicofisico, se sei depresso allora, non sei degno di nota. Perchè stai male, ma non si vede. E Marco sarà anche una persona particolare, complessa, di difficile gestione. Ma la mancanza di tatto e sensibilità che hanno dimostrato tutti questa settimana ( a parte rare eccezioni) è la dimostrazione di quanto in questo paese siamo ancora indietro su certe questioni. E forse di questi aspetti bisognerebbe parlare, non ridacchiare. Per fortuna che in alcuni momenti ci ha pensato Sonia Bruganelli a ricordarci che forse Marco, stava chiedendo aiuto. Ci ha pensato lui stesso a ribadirlo ma per l’ennesima volta non è stato capito, anzi. Il branco si è confermato tale anche nel corso delle nomination, quando puntare contro il più debole, è sembrata la cosa migliore da fare, a tutti. Ed è assurdo che il Bellavia, si sia dovuto giustificare per le sue parole su Ciacci in sede nomination e che gli altri invece non si siano vergognati affatto sulle perle disgustose che hanno regalato questa settimana, durante la diretta e poi dopo.

Tutti contro Marco Bellavia al GF VIP 7

Non è bastato ai vipponi tutto il veleno che è arrivato in settimana, in diretta. Non c’è stato neppure un segno di pentimento davanti alle lacrime. Nessuno si è reso conto di aver sbagliato, di aver usato zero tatto e sensibilità. No si è andati avanti. E sia chiaro: se Marco Bellavia vive un disagio e ha bisogno di un supporto medico, deve chiederlo e deve averlo. E se le sue condizioni preoccupano i medici, deve lasciare il gioco. Ma, visto che gli autori hanno ritenuto che potesse partecipare a un reality e fosse idoneo, non devono essere gli altri concorrenti a fare lezioni e a fare la morale. E chi dice di aver sofferto tanto, di avere un animo sensibile e segnato dalla cattiveria del prossimo, bhè forse dovrebbe avere una spiccata sensibilità, non un cassonetto al posto del cuore, come direbbe qualcuno…

E invece il post puntata del Grande Fratello VIP 7 ci ha regalato solo tanto tanto marciume.

Prendiamo ad esempio il semi sconosciuto Daniele del Moro che ci racconta in settimana di tutte le multe prese per i limiti di velocità superati, come se fosse un vanto, come suo principale contenuto. Ieri poi ha regalato queste perle: “Io mi sento preso per il cu*o quando parlo con Marco, secondo me lo fa di proposito. Dice delle cose che mi fanno senso, io gliel’ho detto che non gli parlo più perché per me è morto“. Siamo in un reality e per te una persona è morta…Ok…

Invece di calmarlo, Gegia ha gettato benzina sul fuoco: “Sì hai ragione, secondo me quello è pazzo, matto è malato“. Ancora una volta, il solo a provare a comprendere gli altri e a dire una parola giusta al momento giusto è stato Luca Salatino: “A Gegia nun se dicono ste cose dai“. Ma non si salva neppure Luca, visto che ieri, proprio perchè aveva compreso la situazione, mostrando un briciolo di sensibilità in più rispetto agli altri, avrebbe potuto votare una persona diversa da Marco.

Patrizia Rossetti ed Elenoire, due donne mature dalle quali ti aspetti ben altri argomenti, hanno regalato un altro momento imbarazzante. “Se hai dei problemi stai a casa tua figlio mio. Cioè se hai dei problemi psicologici non vieni al Grande Fratello Vip. te ne stai a casa e basta. Qui non guarisci qui impazzisci. Non è che qui vieni a fare psicanalisi“ ha detto la Rossetti. A lei ridacchiando ha fatto eco anche Elenoire Ferruzzi : “Ma si Patrizia, ma questo è fuori è proprio scemo, non ignorante, che è peggio. Eh no dai, stai lì e vai alla neurodeliri“. E giù a ridere, che cosa ci fosse poi di così tanto divertente, lo sapranno solo loro…

E chiudiamo con questa perla di Charlie Gnocchi che umilia Marco, mentre cerca di spiegare perchè ha deciso di raccontare dei suoi problemi per cercare di essere di aiuto anche agli altri. La grande sensibilità è qui