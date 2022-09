Marco Bellavia possibile squalifica? Alfonso Signorini spiega la situazione al Grande Fratello VIP 2022

Marco Bellavia lamenta problematiche legate alla sua salute mentale: Signorini annuncia i possibili provvedimenti

Per stare bene con se stessi, oltre alla salute fisica, non bisogna dimenticare anche la salute mentale. E questo sembra esser diventato un problema per Marco Bellavia: l’ex conduttore di Bim Bum Bam ora “recluso” nella casa del Grande Fratello VIP 2022. L’uomo ha dato atto in più occasioni nel corso dell’ultima settimana di essere piuttosto sofferente da un profilo psicologico, lamentando a chiare lettere di sentirsi “poco equilibrato”.

Oltre ad attacchi di pianto notturni (cosa che avrebbe turbato il sonno di Giovanni Ciacci) e ad alcuni movimenti nervosi nel sonno (che Gegia ha colto l’occasione di rimarcare più volte per attaccarlo), Marco Bellavia ha per sua stessa ammissione chiesto un aiuto a risolvere questo suo momento di difficoltà legato potenzialmente alla depressione. Grande Fratello VIP 2022 potrebbe prendere provvedimenti a tal proposito…

Marco Bellavia possibile squalifica? Grande Fratello VIP prenderà provvedimenti

“Conto di riuscire ad andare avanti ma solo se mi date una mano” – ha spiegato Marco Bellavia al tavolo delle nomination – “Perché se una persona ha bisogno e gli altri ventidue aiutano, ce la farò!”. Un grido d’aiuto che non è stato accolto affatto dagli altri vipponi che in tutta risposta lo hanno nominato in massa. Come se già non bastassero i già gravi attacchi inflitti all’uomo negli ultimi giorni.

Questo grido d’aiuto, però, sembra esser stato accolto dalla produzione di Grande Fratello alle ore 01:27 del 30 settembre 2022. Prima dei titoli di coda, infatti, Alfonso Signorini è tornato in video per fare un annuncio ufficiale proprio riguardante questa situazione:

“Marco ha lanciato un appello importante, un SOS. Dal suo punto di vista, dice di avere bisogno di un aiuto perché, come lui stesso si è definito, si sente un uomo poco equilibrato. Io mi sento in dovere di dire al nostro pubblico che comunque io e tutto lo staff di Grande Fratello andremo più a fondo su questo disagio espresso da Marco Bellavia. Con noi collaborano anche un team di psicologi… Avremo modo di analizzare il tutto perché le regole di un game si attengono spesso a cose superficiali […] Ma noi vogliamo andare alla radice di questo disagio perché se fosse legato ad una patologia più seria o ad uno squilibrio come dice Marco, faremo in modo di aiutarlo…”.

Alfonso ha qualcosa di importante da dire a nome di tutto lo staff di #GFVIP in merito alle dichiarazioni di Marco Bellavia. pic.twitter.com/Kb8SEZhHV0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 29, 2022

Lo statement di Alfonso Signorini si chiude con i possibili provvedimenti che prenderanno sul caso: “Cercheremo di capire cosa può aiutarlo ora. Se potesse aiutarlo uscire dalla casa, lo si farà uscire. Analizzeremo il suo caso più approfonditamente perché in questa serata era praticamente impossibile farlo”.

Quali saranno le sorti di Marco Bellavia? Resterà in casa oppure verrà invitato ad uscire dalla porta rossa?