Adriana Volpe attacca i vipponi e la Bruganelli si infuria: “Non te ne frega niente”. E su Marco: “Deve farsi curare fuori”

Sonia Bruganelli punge ancora Adriana Volpe e poi spiega che Marco Bellavia deve farsi curare fuori...

Sonia Bruganelli, a differenza di molti addetti ai lavori, di ex concorrenti del Grande Fratello VIP, di personaggi del mondo dello spettacolo, ha deciso di non esporsi molto su quello che è successo in questi ultimi giorni. Comprensibile: è una che lavora al programma, è opinionista del Grande Fratello VIP. Ha fatto delle storie, dicendo che il bullismo va sempre condannato, nulla di più. Oggi però, forse perchè è rientrata a casa dopo gli impegni a Parigi per la settimana della moda, ha deciso di pungere, e non poco, Adriana Volpe. Lo ha fatto via social, dopo che la sua ex collega, ha pubblicato un video per attaccare tutti i concorrenti dopo il caso Marco Bellavia ( anche lo stesso Giovanni Ciacci al quale pochi giorni fa aveva invece fatto una sorpresa, essendo l’esperto di look, un suo storico amico). La Volpe nel video, ha fatto nomi e cognomi, ha espresso il suo punto di vista andando contro tutti. Cosa che Spnia Bruganelli a quanto pare, ha trovato inappropriata. E ha commentato con un tweet , mandando una bella frecciata alla Volpe.

Il tweet di Sonia Bruganelli contro Adriana Volpe

Riferendosi a quanto successo nella passata puntata del Grande Fratello VIP, la Bruganelli ha fatto capire che forse la Volpe, dovrebbe guardare la trave che ha nel suo occhio prima di guardare le pagliuzze o le travi altrui. “Beh da una che parla di spaghetti “PER LA PUTTANESCA “ riferendosi a me , fa molto ridere questo video. Dovresti imparare a lasciare andare le cose che finiscono cara Adriana e non strumentalizzare fatti e persone di cui non ti importa niente. Guarda prima te stessa” ha detto la Bruganelli facendo intuire che dal suo punto di vista, la Volpe non sarebbe minimamente interessata ai fatti ma che ha commentato solo per cavalcare una polemica.

Beh da una che parla di spaghetti “PER LA PUTTANESCA “ riferendosi a me , fa molto ridere questo video. Dovresti imparare a lasciare andare le cose che finiscono cara Adriana e non strumentalizzare fatti e persone di cui non ti importa niente. Guarda prima te stessa 😉 https://t.co/ODr5ptHUXi — sonia bruganelli (@SBruganelli) October 3, 2022

A una persona che chiedeva alla Bruganelli perchè Marco Bellavia è stato poco tutelato dalla produzione del programma, l’opinionista ha risposto così:

La Bruganelli ha anche spiegato: “Personalmente io ho detto quello che pensavo del branco giovedì scorso, se avrò modo ne parlerò anche stasera ma ricordiamoci che insultare persone che non possono rispondere è fare esattamente la stessa cosa che disprezziamo. Marco va aiutato fuori la casa ed io e Paolo lo faremo“.