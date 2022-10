Adriana Volpe scatena i vip contro i vipponi del GF: “Forza Marco”

Il video di Adriana Volpe che indignata scatena i vip contro gli amici vipponi, forse per difendere davvero Marco Bellavia

C’è grande attesa per la puntata di questa sera del GF Vip ma non per seguire un reality che è ormai fuori controllo ma per scoprire se verranno presi i giusti provvedimenti dopo l’addio di Marco Bellavia. Adriana Volpe prosegue la protesta social, o almeno così sembra. Chi può faccia sentire la sua voce, senza istigare altro odio. Dopo tutto l’orrore riservato a Marco attendiamo che il Grande Fratello non pensi solo all’audience di questa sera. Adriana Volpe non si rivolge a Signorini, non chiede la chiusura del programma, ha le sue buone ragioni, le comprendiamo, forse pensa che il conduttore questa sera farà il suo dovere e non solo per Marco Bellavia, per tutti, perché non esistono malattie e dolori di serie A e di serie B. La Volpe si rivolge a tutti i vipponi, uno ad uno, tutti quelli che hanno messo Marco fuori dalla porta. Alcuni sono suoi amici, come Carolina Marconi, ma non le importa, è giustamente indignata, come tutti.

Adriana Volpe: “Per il pubblico ha vinto Marco Bellavia”

“Ma cosa sta succedendo nella casa, io non riconosco più nessuno, non ho mai visto tanto odio e tanta cattiveria, questa doveva essere l’edizione della condivisione e invece abbiamo solo visto un branco che si è scagliato contro Marco bellavia… sappiate che siamo tutti indignati”. La prima a cui si rivolge è Elenoire Ferruzzi, lei che ha parlato subito della sua battaglia per essere stata discriminata avrebbe dovuto comprendere Marco e invece gli ha detto di andare alla neurodeliri, gli ha dato del disadattato. Passa a Giovanni Ciacci e alla sua frase dopo l’addio di Marco, è sconvolta Adriana che passa subito alla battuta di Carolina Marconi “tu sei patetico”, lei che le ha dato tanti consigli ha forse dimenticato la sua malattia o pensa che la sua malattia sia più dolorosa di quella di Marco. Ne ha anche per Wilma Goich, per Ginevra Lamborghini, per Gegia e Patrizia Rossetti e per tutti a parte forse tre vipponi che hanno dato conforto a Bellavia. E’ probabile che questa sera il video di Adriana Volpe verrà mostrato nella casa.

In tanti vorrebbero la Volpe opinionista al GF Vip ma attendiamo di scoprire cosa diranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Tra i tanti vip che hanno risposto al video di Adriana Volpe c’è Marcello Cirllo: “Cara Adriana purtroppo Marco Bellavia non ha vinto, in questo grande fratello che andrebbe chiuso immediatamente, ha vinto l’ignoranza, il bullismo, la cattiveria, ha vinto il branco che non ha ascoltato il grido d’aiuto di un uomo che soffre della malattia del secolo. Vergognatevi per questo teatrino squallido che avete messo in scena, quando uscirete, spero prestissimo, mi auguro abbiate modo di pentirvi”.

Eva Grimaldi c’è stata in quella casa: “E purtroppo stasera si chiuderà questo capitolo con un “ chiudiamo questa brutta pagina” e domani si guarderà l’audience. A me tutto questo non piace assolutamente”. Tantissimi continuano a commentare e speriamo lo facciano davvero fino in fondo e che il video di Adriana Volpe non sia una richiesta di aiuto di Alfonso Signorini per sistemare le cose e andare avanti.