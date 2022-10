Antonella e Antonino Spinalbese si stuzzicano e poi dormono insieme: Edoardo dimenticato

Ecco che cosa è successo nella notte tra Antonella e Antonino: i due si sono provocati e avvicinati, e il povero Edoardo?

Ieri sera, dopo la puntata del Grande Fratello VIP 7, sia Antonella Fiordelisi che Antonino Spinalbese hanno discusso con Edoardo Donnamaria. La ragazza quindi ha in qualche modo preso le distanze da Antonino, forse rivedendo il filmato del più ambito della casa, ha riscoperto il suo interesse nei confronti dell’ex di Belen. Del resto non ha mai nascosto, la bella Antonella, il suo interesse per Antonino. Più di una volta infatti ha detto che è lui il suo prototipo di uomo, soprattutto fisicamente. E così ieri sera i due si sono ritrovati a chiacchierare insieme, cosa che non è passata inosservata agli altri vipponi. In particolare anche lo stesso Edoardo si è accorto di questo flirt in corso e ha cercato di portare via Antonella dal luogo del misfatto. Ma dopo una breve parentesi, la Fiordelisi è tornata a parlare con Antonino, tanto che poi questa notte, i due hanno dormito insieme.

Serata di provocazioni tra Antonino e Antonella Fiordelisi

“Penso di essere il tuo prototipo e che tu non lo vuoi ammettere. Come mai dico questo? Perché tu non ti esponi tanto e subito. Io te lo ammetto, mi piaci, esteticamente sei il mio prototipo. In realtà l’avevo detto anche quando siamo entrati. E secondo me anche il contrario. Tra un mesetto mi risponderai e mi dirai se sono il tuo tipo“ ha detto Antonella ad Antonino. La conversazione è stata poi interrotta da Edoardo che ha cercato di portare via Antonella ma lei, dopo qualche minuto, è tornata a parlare con Spinalbese. Tornando dal bel parrucchiere la ragazza ha ribadito che pensa di piacergli, e Nino ha commentato: “Perché pensi questo? A me piacete tutte. Siete delle belle ragazze davvero. Sei così sicura di quello che dici?“.

Secondo alcuni vipponi nella casa, questo avvicinamento però è dovuto alla litigata che c’è stata con Edoardo. Giale in particolare ha fatto notare che potrebbe essere una provocazione fatta da entrambi contro il romano. Sta di fatto che poi la Fiordelisi è andata a dormire con Antonino…