Il Collegio 7: Camorani verrà espulso? Cos’è accaduto nella seconda puntata

Dopo aver danneggiato una porta, Mattia Camorani rischia l'espulsione da Il Collegio 7

In attesa di sapere se il trend negativo degli ascolti si riconfermerà anche in questa insolita puntata del mercoledì sera, Il Collegio 7 è andato in onda su Rai Due con la seconda puntata: un episodio condito da tre nuovi volti ma anche dalla consapevolezza che, pur volendo rinnovare il programma, il reality finisce sempre e comunque a ricalcare gli stessi schemi già replicati nel corso degli anni.

Il secondo episodio di questa settima edizione de Il Collegio si apre con l’arrivo al Convito Regina Margherita di ben tre nuove collegiali: Sabrina Bacja (17 anni), Victoria Lazzari (15 anni) e Ariadny Sorbello (16 anni). Anche per loro c’è stato il trattamento obbligatorio ai capelli per renderli più consoni all’istituto e all’epoca in cui si è teletrasportato stavolta il programma, ovvero il 1958.

Il Collegio 7: la seconda puntata

Fra i collegiali iniziano ad affiorare i primi atti di intransigenza alle rigide regole del Collegio. Damiano Severoni aveva chiesto al primo mattino di poter andare nella camerata femminile per fare il buongiorno a Priscilla Savoldelli. La sorvegliante non gli accorda il favore e lui, in tutta risposta, l’ha mandata a quel paese.

Anche Apollinaire Manfredi detto Apo ha avuto i suoi cinque minuti di sfogo: durante una lezione di avviamento al lavoro con il professor Zilli, il collegiale ha dato di matto saltellando e ripetendo a pappagallo le strigliate del docente. Il collegiale ha messo persino in discussione le capacità di insegnamento del Zilli. Un atteggiamento inaccettabile per il professore che non ha fatto altro che portarlo a chiedere provvedimenti in presidenza. Si sono fatti un giretto in presidenza pure Mattia Patané e la new entry Ariadny Sorbello per aver imbrattato con i gessetti le loro divise.

Ma ad averla combinata più grossa di tutti, questa settimana, è stato Mattia Camorani. In un momento di libertà, tutti i collegiali si sono ritrovati a scherzare e a ridere assieme nella stessa camerata. Per prendere in giro alcune delle ragazze chiuse nella stanzetta singola, il giovane ha deciso di lanciare una ciabatta addosso alla porta, scheggiandola.

Il Collegio 7: Camorani verrà espulso?

La Sorvegliante ha scoperto il piccolo danno fatto alla porta e ha preso la faccenda sul personale. In seguito, il preside Bosisio ha iniziato le sue indagini: ha intervistato le ragazze che si erano chiuse nella stanzetta senza riscontrare grandi risultati. Ma, interrogando un’altra collegiale a caso, è stata Zelda Nobili ha fare il nome di Camorani come responsabile del danno.

Camorani viene quindi subito convocato in presidenza per essere temporaneamente sospeso dalle lezioni. Il preside si è voluto prendere del tempo per decidere delle sorti del ragazzo: sarà il primo espulso di questa edizione? O verrà riammesso in qualche modo?