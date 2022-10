Daniele del Moro litiga con Signorini poi si infuria nella notte: “Non faccio il pagliaccio”

Si infiammano gli animi al GF VIP: Daniele del Moro discute con Signorini e nella notte minaccia di andare via

Daniele del Moro è uno dei quei miracolati del mondo della tv, resta tra i grandi misteri di questo decennio. Alla sua seconda volta nella casa del Grande Fratello VIP, tronista tra i peggiori di Uomini e Donne. Eppure sta lì nella casa, è sempre tra i preferiti, votato con l’immunità dai compagni, senza che ci sia un apparente motivo. E forse c’è: non litiga mai con nessuno, non si espone. E ieri sera Alfonso Signorini ha fatto notare che forse dovrebbe essere più entusiasta di partecipare a un reality, essendo un privilegiato rispetto ad altri che vorrebbero certamente essere al suo posto, visto che si guadagna anche profumatamente. Il discorso di Sonia Bruganelli e le parole di Signorini, non sono però piaciute a Daniele, che dopo aver detto la sua in diretta, nella notte, si è anche confidato con Antonino.

La risposta di Daniele del Moro a Signorini

“Ho capito le parole che mi hai detto e ci sarebbe un discorso molto lungo da fare, ma in questo momento non mi va di esprimerlo. Magari seguirò il consiglio di Sonia e esco. Mi ha detto ‘vattene’ io dico grazie ed esco tranquillamente. Questo percorso l’ho già fatto ci sono delle cose che vanno al di là. Non prescindo dai miei valori per nessuna ragione al mondo” ha detto Daniele mentre gli si faceva notare che esporsi, cambiare atteggiamento, essere più entusiasta non significa non avere valori.

E ancora: “l fatto che mi venga detto che non mi espongo non penso che sia una cosa corretta. A livello personale ho detto cose mai dette, se creare dinamiche significa far star male Elenoire, dare un limone a Nikita o litigare con persone che hanno trentacinque anni più di me, io questo non lo faccio. Te lo dico col cuore”.

Daniele pensa di andare via: lo sfogo nella notte

“Non credo che vi farò compagnia ancora per molto perché non voglio fare il pagliaccio, non sono un pagliaccio. Siccome non ho voglia di fare queste dinamiche qua, mi sono rotto il c*zzo” ha detto Daniele parlando con Antonino di quello che gli è stato detto in puntata dal conduttore. E poi ha continuato: ” Io di cose in questo mese ne ho dette tante ma non le fanno mai vedere perché fanno vedere solo le cagate Dopo in confessionale sai quante gliene dico.”

E ancora: “ A me tutti i giorni vengono a rompere i c*glioni, ma io non do modo di creare dinamiche perché io qua voglio essere me stesso. Non sono in tv per fare il pagliaccio, non me ne frega niente. Ma siccome quello che viene apprezzato sono sempre queste cagate io non ho voglia di innervosirmi. “

E ha concluso: “Per fare show ci metto un secondo, vengo qua tiro qualcosa per aria ed è fatta. Ma per me è più importante la faccia e l’onore di fare il pagliaccio.”