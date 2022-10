Il faccia a faccia tra Marco Bellavia e i vipponi: la richiesta

Marco Bellavia torna nella casa del Grande Fratello VIp 7 per un faccia a faccia con i concorrenti: ecco che cosa ha detto

C’è chi ha apprezzato, chi ha pensato che non fosse necessario, alla fine è successo. Marco Bellavia è tornato nella casa del Grande Fratello VIP 7. Dopo esser stato assoluto protagonista della puntata in onda il 20 ottobre in diretta su Canale 5 per oltre un’ora in solitaria, Marco Bellavia ha avuto modo di rivedere i concorrenti che non hanno compreso il suo disagio. E’ entrato nella casa insieme ad Alfonso Signorini e ha avuto un faccia a faccia con gli ex vipponi che hanno solo ascoltato le sue parole, senza poter dire molto altro.

Tra l’altro, cosa mai successa prima, per quasi due ore di puntata, tutti i concorrenti non hanno avuto idea di cosa stesse succedendo, visto che nessuno se li filava. Ma anche questo è il Grande Fratello di Alfonso Signorini!

Il faccia a faccia tra Marco Bellavia e i vipponi

Nel giardino della casa del Grande Fratello VIP 7, Marco Bellavia ha spiegato: “Ho avuto un problema in mezzo a un gruppo che non si è dato da fare, sono uscito da solo e ho visto che me ne avete detto dietro di tutti i colori. “

E ancora: “Questa cosa mi ha fatto male, mi sono ripreso ora, sono lucido adesso. Sono fuori dal gioco, dopo 22 anni ero riuscito a venire dopo aver visto la prima edizione e aver sognato di poter entrare. Ci ritroviamo stasera, state in gara per vincere anche dei soldi. E io sono fuori.“

Poi ha aggiunto: “Forse sono presuntuoso ma io penso di aver vinto la mia personale gara del GF uscendo di qua. Ho trovato tanta gente che mi vuole bene. Mentre il vostro bene, che avreste potuto regalarmi o concedermi, tutt’ora manca. Nessuno ha detto “Forse Marco aveva ragione”. Quando è uscita Ginevra tutti a farle le feste, avete giocato dal primo giorno. Il mio disagio è diventato enorme e sono scappato.“

“Me ne avete detto dietro di tutte, io qui non mi ero reso conto di tutto quello che avete detto alle mie spalle, mi sono messo piangere in studio, insieme a lui, dopo aver visto il montaggio di tutto ciò che mi avete detto dietro. Non vi chiedo le scuse, vi chiedo di proseguire il percorso al GF VIP in maniera più ottimale. Costruite qualche cosa” ha concluso Marco Bellavia nel suo discorso ai vipponi.