Daniele dal Moro contro Elenoire: “Maleducata, bugiarda, non avrò più pietà”

E' caos nella casa: Elenoire e Daniele litigano e volano accuse e parole molto forti, ecco che cosa è successo al GF VIP 7

A poche ore dalla diretta del Grande Fratello VIP 7 con Alfonso Signorini, nella casa è davvero successo di tutto. Finalmente Daniele dal Moro ed Elenoire Ferruzzi, dopo ore in cui non si sono parlati, hanno avuto modo di confrontarsi e tra di loro, si è accesa una discussione davvero forte durante la quale, il veneto ha sbottato e ha usato parole dure nei confronti della milanese. A quanto pare siamo di fronte alla fine di una amicizia anche se le due persone coinvolte, hanno due tesi molto diverse di quello che è accaduto e forse solo oggi in diretta, tutti i nodi verranno al pettine. Sta di fatto che ieri Daniele, a suo dire stanco per tutto quello che è successo in casa e stufo dell’atteggiamento della Ferruzzi, le ha urlato contro qualsiasi cosa.

“Tu con me devi stare attenta a quello che dici. Ti assicuro che con te non avrò più pietà. Mi hai stracciato il ca**o. Fai tanto finta di avere le pa**e e non ce l’hai. Maleducata che mi urli in faccia da quattro giorni vai in c**o” ha detto Daniele in un confronto con la Ferruzzi in giardino mentre anche altri concorrenti cercavano di mediare per fare in modo che i due si capissero. Ma non è stato affatto semplice e alla fine, la discussione non ha portato a nulla di buono. Daniele ha provato a capire perchè la Ferruzzi ce l’avesse con lui e non ricevendo le risposte che si aspettava, si è sfogato con molta rabbia.

Le dure accuse di Daniele dal Moro alla Ferruzzi

L’Ira di Daniele, a suo dire, è determinata dal fatto che pensa di essersi comportato sempre bene con Elenoire e non ha capito il suo atteggiamento di chiusura: “Con te mi sono sempre comportato bene. Mi metti in bocca robe che non faccio. Sei una bugiarda vai a quel paese. Urli ma io ti urlo il doppio! Io non ti ho fatto nulla. Ma basta mi hai rotto. Io non ci parlo più. Pensi che io abbia paura? Male non fare, paura non avere. Non sto bene io? Starai bene tu! Sappi che non sono un co***one. Vuoi fare il gioco del silenzio? Fallo!“.

Lo sfogo del concorrente è continuato con queste parole: “Sono 5 giorni che mi spari me**a addosso e mi sono rotto il c***o. Parlare con te è come parlare con un muro è inutile. Una persona che non ti risponde alle domande si commenta da sola.“

E ancora: ” Io non ti ho fatto nulla e tu ce l’hai con me. Non sono uno scemo non mi prendi in giro. Tu vai in giro a parlare di noi. Io invece non ne parlo. Non parlo delle cose degli altri, figurati se vado a raccontare cose mie in giro.” Se Signorini voleva una reazione da Daniele, diciamo che l’ha avuto visto che questa sera certamente, si palerà ampiamente della pagina dedicata a Elenoire e Daniele. E lo diciamo perchè dopo questo sfogo, alcune vippone, hanno raccontato qualcosa di importante. Hanno infatti detto che la Ferruzzi ha parlato di cose accadute tra lei e Daniele, avvicinamenti che hanno fatto pensare alla milanese, che stesse nascendo qualcosa…