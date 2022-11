Il legale di Antonella Fiordelisi querela Totti se non arrivano le scuse

Guai in arrivo per Francesco Totti. Il comunicato del team di legali di Antonella Fiordelisi è chiaro

In un modo o in un altro Francesco Totti anche restando in silenzio riesce ad avere problemi da risolvere e questa volta è Per Antonella Fiordelisi o forse più per l’amico del cuore, Alex Nuccetelli. Totti non parla, dopo la separazione da Ilary Blasi ha rilasciato solo un’intervista al Corriere della Sera e gli è bastata. Al suo posto in tv o sui giornali è sempre Nuccetelli a riferire ciò che Totti gli avrebbe confidato; perché a lui non può mentire. Intanto, il team legale di Antonella Fiordelisi è pronto ad agire se non arriveranno le scuse dell’ex capitano della Roma. Cosa è successo? Per chi avesse perso qualche puntata la Fiordelisi nella casa del GF Vip chiacchierando con alcuni vipponi ha confidato che Francesco le avrebbe inviato una richiesta di messaggi su Instagram. L’amico del cuore ha subito voluto smentire ma aggiungendo troppe parole ai suoi commenti, offese che adesso necessitano di un chiarimento, di scuse da parte di Alex, di smentite da parte di Totti. Il comunicato del legale di Antonella Fiordelisi è ben chiaro.

Antonella Fiordelisi contro Totti

Sono gli avvocati ad occuparsi di tutto, è lo staff di Antonella Fiordelisi a difenderla perché lei è nella casa del GF Vip. Il team legale si rivolge al sig Nuccetelli e poi anche al sig. Totti.

“Egregio Sig. Nucceteli, è troppo facile offendere e dare della bugiarda a una ragazza che in questo momento non può replicare e che durante un reality ha fatto una sua personale confidenza. Premesso che la confidenza riguarda una semplice richiesta di messaggi su Instagram, da parte del sig. Francesco Totti, se lei è così sicuro, come ha affermato, che la dott.sa Antonella Fiordelisi abbia detto una bugia e non abbia le prove di quanto sostenuto, allora si chiede, a lei, in qualità di portavoce del sig. Totti (come lei stesso si è definito), di chiedere al sig. Totti di autorizzare la pubblicazione dello screenshot della sua richiesta di messaggi”. Inizia così il comunicato del team legale Fiordelisi che prosegue chiedendo scuse uffiiciali.

“Se il sig. Totti è sicuro di non avere mai inviato alcunché alla dott.ssa Fiordelisi certamente non avrà timore a dare anche via social la sua autorizzazione alla pubblicazione. Ma se l’autorizzazione non dovesse arrivare, allora si chiedono scuse ufficiali da parte del sig. Totti anche attraverso lei, sig. Nuccetelli, per le frasi diffamatorie, per altro aggravate a mezzo stampa, nei riguardi della dott. ssa Fiordelisi, frasi mai smentite dal sig. Totti che dunque con il suo silenzio ha confermato e avallato tali frasi indubbiamente lesive della reputazione e dell’onore. Se nemmeno le scuse dovessero arrivare si procederà per vie legali sia nei suoi confronti che nei confronti del sig Totti”. Attendiamo il seguito.