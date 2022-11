Altri concorrenti positivi al covid nella casa del Grande Fratello VIP 7? Le ultime

Ci sono altri concorrenti positivi al covid 19 nella casa del Grande Fratello VIP? Ecco le ultime news

I telespettatori continuano a chiederselo: come è stato possibile che il covid sia entrato nella casa del Grande Fratello Vip, se i concorrenti non possono avere contatti con nessuno? Forse sono stati i nuovi concorrenti entrati da poco, a contagiare gli altri, magari perchè erano positivi e i tamponi invece erano risultati negativi…Difficile capirlo e forse non lo sapremo mai. Ma nel frattempo la situazione, in casa, potrebbe peggiorare. Al momento, come ben sappiamo, i concorrenti positivi al covid sono 4 e sono stati portati fuori dalla casa del GF VIP; stanno ricevendo le cure del caso, ma pare che stiano abbastanza bene, senza grossi problemi di salute. Secondo molti spettatori, che stanno cercando di capire che cosa succede, nonostante le censure della regia del Grande Fratello VIP, ci sarebbero anche altri concorrenti positivi al covid.

Innanzi tutto molti hanno fatto notare che Micol, non stava bene poco dopo il suo ingresso nella casa ( e pare che ieri, abbia tossito molto tempo). E anche Luciano, tra i nuovi arrivati, aveva detto di avere mal di gola. Al momento però, sarebbero entrambi negativi.

Ci sono altri concorrenti positivi al covid 19 nella casa del Grande Fratello VIP?

Il pubblico nelle ultime ore ha fatto notare che altri concorrenti non stanno molto bene. Antonino Spinalbese ad esempio, ha detto agli altri vipponi di avere le placche alla gola, un forte mal di gola e di non sentire i sapori. Solo suggestione? Potrebbe essere, considerando anche che le ultime varianti di covid non erano così aggressive. Non finisce qui. Anche Giaele, ha la febbre. Ed è vero che i tamponi sono risultati negativi ma come ben sappiamo, non significa nulla. La positività con le nuove varianti infatti, molto spesso, si manifesta solo dopo.

Daniele dal Moro, in assenza di mascherine nella casa del Grande Fratello VIP, va in giro con la bandana sul naso, per scherzo oppure no, fatto sta che tutti i concorrenti, sono terrorizzati.