Grande Fratello VIP 7: Alfonso Signorini svela chi ha portato il covid nella casa, l’indizio chiave

Alfonso Signorini svela quale vippone ha portato il covid nella casa del Grande Fratello VIP... e mette le mani avanti

Dallo scorso fine settimane, tutti i siti che si occupano di gossip e televisione hanno dato l’incredibile annuncio dell’arrivo del virus Covid19 all’interno della casa del Grande Fratello VIP 7: il reality che per antonomasia avrebbe dovuto mettere al sicuro i suoi concorrenti che da format sono isolati da tutto e tutti. Eppure, come sappiamo, i casi di positività si sono moltiplicati giorno dopo giorno.

La prima a scoprire di aver contratto il virus Covid19 è stata Patrizia Rossetti e, a seguire, vari controlli a tappetto, hanno evidenziato altri tre casi di positività: Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita. Tutti e quattro i “vipponi” sono in isolamento in un hotel e si sono collegati con Alfonso Signorini durante la diretta del 14 novembre 2022. Il conduttore ha intervistato in un secondo momento anche un professore specializzato in malattie infettive per capire di più sul caso…

Grande Fratello VIP 7: Alfonso Signorini svela chi ha portato il Covid nella casa

Intervistando il professor Andrea Gori, Direttore reparto Malattie Infettive del Policlinico di Milano, il conduttore Alfonso Signorini ha provato a ricostruire i fatti: “Com’è possibile che i vipponi che stanno isolati in una bolla e senza avere contatti con nessuno si siano infettati? È una domanda che merita risposta. Abbiamo bisogno di qualcuno che ne sa più di noi […]

Il professore ha così replicato: “Isolati? Qui il problema è che qualche contatto verosimile ci sia stato. Probabilmente anche con i nuovi ingressi. E dovete considerare che, rispetto a tutti i prodotti da voi messi in atto, la preditività sui tamponi eseguiti a persone che non hanno sintomi è lieve. Cioè che è molto probabile che tamponi eseguiti a persone asintomatiche risultino falsamente negativi. Quindi l’infezione si può trasmettere ma i tamponi risultano comunque negativi“.

Signorini chiede nello specifico al medico se crede che il Covid sia stato portato in casa da uno dei sei nuovi concorrenti entrati nella casa poche settimane fa in quanto “tutto viene sempre stra-controllato, stra-disinfettato”, aggiunge il conduttore per scagionare la trasmissione da una eventuale accusa di aver fatto ammalare i concorrenti attraverso cibi, abiti o arredi contaminati. Il professore dà conferma di questo sottolineando che il Covid si trasmette principalmente per via area.

A questo punto, Alfonso Signorini mette le mani avanti e chiede ai suoi vipponi in casa di non prendere in antipatia per questo i sei nuovi entrati perché “non hanno colpa, qui non stiamo facendo la caccia alle streghe”, aggiunge. Eppure la caccia all’untore è stata fatta dallo stesso Signorini che – attraverso due indizi – ci ha fornito l’esatta identità di chi è entrato in casa inconsciamente da positivo.

Grande Fratello VIP 7: Luca Onestini ha portato il Covid nella casa

Se dobbiamo prendere per buoni i pochi riferimenti annunciati da Alfonso Signorini e dal professor Gori, non c’è ombra di dubbio: il Covid nella casa del Grande Fratello VIP 7 l’ha portato Luca Onestini. Oltre ad essere l’unico dei sei nuovi entrati ad esser risultato positivo al test, lo stesso influencer ha dichiarato nella diretta del 14 novembre di essere attualmente asintomatico. In ogni caso, auguriamo una buona guarigione a tutti… e in special modo ad Attilio Romita, che si è collegato con il conduttore del reality in stato visibilmente febbricitante.