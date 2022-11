Antonino e la scena di Belen sotto la doccia: ha inventato tutto ispirandosi a un film?

Antonino ha raccontato una scena con Belen sotto la doccia ma è identica alla scena di un noto film

Le prime settimane del GF Vip Antonino Spinalbese si è trattenuto nel raccontare di Belen Rodriguez ma passano i giorni e lui aggiunge dettagli, non solo date, sbagliate, ma anche scene. Pochi giorni fa Antonino ha raccontato la scena con Belen sotto la doccia e ha aggiunto così tanti dettagli che sui social qualcuno molto attento ha pensato che l’ex hair stylist abbia copiato tutto da un famoso film. Il film è Tre metri sopra il cielo ma la storia raccontata da Antonino al Grande Fratello Vip l’avete sentita? Lui ha voglia di parlare ma sa benissimo che a Belen non fa piacere. Ha sempre detto che la madre di sua figlia è la regina del gossip ma adesso sembra desiderare quel primo posto.

Antonino Spinalbese ha inventato la scena della doccia a casa di Belen?

Il vippone ha confidato ai suoi amici della casa che era a casa di Belen, non c’era ancora stato niente tra loro due. Non erano soli ma la showgirl gli avrebbe rovesciato un bicchiere di vino addosso. Una bella provocazione a cui lui avrebbe reagito proprio come nel film ma con altri dettagli da Oscar. “E allora lì mi parte. La prendo davanti alla gente in casa e la butto sotto la doccia. Non puoi capire come si dimenava. Eh per lei era una sfida – spiega Spinalbese – Sulle porte così… Non ricordo come ma cade un quadro e si spacca. Ero ad un bivio ma vado avanti sopra il vetro, tutto insanguinato, verso la doccia per bagnarla tutta. Lì è scattato il primo bacio“.

Una scena commentata da un follower sul profilo di Veri Inutil People: “Mi è venuto un flash. La storia di Belen che butta un drink addosso ad Antonino ed è tipo una cosa successa in ‘Tre metri sopra il cielo’. Baby buttava un drink addosso a Step e per vendicarsi la buttava sotto la doccia“ aggiungendo anche la scena, il video, ovviamente quella del film originale. Belen intanto resta in silenzio, non ha davvero nulla da aggiungere.