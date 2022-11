Un altro vippone positivo nella casa del GF VIP 7: e siamo a 6

Il covid colpisce ancora nella casa del Grande Fratello VIP 7? Ci sarebbe un altro concorrente positivo o forse due

Grande Fratello VIP o Hunger Games? E’ la domanda che molti spettatori del Grande Fratello VIP si stanno facendo in queste ore. La settima edizione del programma è quella in cui il covid, dopo quasi tre anni di pandemia, è entrato per la prima volta nella casa. I primi positivi: Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Charlie Gnocchi e Luca Onestini ( che tra l’altro non si sono ancora negativizzati e continuano a restare fuori dalla casa, probabilmente per rientrare lunedì sera). Poi è stato il turno di Pamela Prati, che comunque non era più una concorrente, essendo uscita il giovedì sera. E poi ancora, Wilma Goich. Ma non è finita qui. Non è ancora arrivato il comunicato ufficiale del Grande Fratello VIP ma pare che sia un altro concorrente positivo al covid. Sarebbe Alberto il nuovo vippone positivo. Ieri sera il concorrente sembrava stare abbastanza bene, lo abbiamo visto protagonista, insieme a tutti gli altri concorrenti, del gioco pensato dal GF VIP per intrattenere il pubblico. Ma questa mattina di lui non ci sono tracce e come sempre, prima ancora di un comunicato ufficiale, ci hanno pensato i vipponi a spoilerare quello che sta accadendo. Chiusi nella stanza da letto, qualcuno commenta: “Io l’ho baciato per scherzo” e altri dicono di avere anche limonato durante i giochi. Insomma è evidente che il pericolo covid non è stato scongiurato. Ma visto che piano piano, i contagiati dovrebbero guarire, fuori i vecchi, dentro i nuovi e sia proseguirà, vedremo chi riuscirà a restare immune, probabilmente a questo punto, solo i concorrenti che il covid, lo avevano avuto di recente e potrebbero avere degli anticorpi ancora in circolo…

Alberto positivo al covid 19? Le ultime news dal GF VIP

Alberto positivoE:"Io gli ho dato un bacio sulla guancia"M:"Io me lo sono limonato"G:"Squid game, l'ultimo che rimane…ogni giorno perdiamo concorrenti" ⚰️⚰️⚰️#incorvassi #gfvip pic.twitter.com/ZbWzyxqYSK November 19, 2022

Secondo molti spettatori che stanno seguendo la diretta oggi, 19 novembre 2022, anche Sarah Altobello non sarebbe stata avvistata questa mattina, e si teme che anche lei possa essere positiva. Non ci resta che attendere un possibile comunicato ufficiale da parte del Grande Fratello.