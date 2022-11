Anche Pamela Prati positiva al covid: “Non sto bene, sono un po’ spaventata”

Dai social Pamela Prati fa sapere ai suoi fan di essere positiva al covid: il focolaio iniziato nella casa del Grande Fratello VIP 7 si allarga

Si allarga il focolaio nato nella casa del Grande Fratello VIP 7, un focolaio covid. Dopo il comunicato stampa ufficiale di Mediaset, che parla di 4 concorrenti positivi al covid 19, la situazione continua a essere monitorata e non solo per i concorrenti che sono dentro le mura di casa. Potrebbe allargarsi e non poco questo focolaio, visto che anche Pamela Prati è risultata positiva al virus. La bella sarda, ieri sera, aveva rassicurato tutti i suoi fan, spiegando che aveva fatto dei tamponi, subito dopo aver saputo che i concorrenti in casa erano positivi. Lei è stata con loro fino a giovedì sera ed era facile pensare che fosse contagiata. Ieri però il tampone era negativo, tanto che Pamela Prati, come ha raccontato nelle sue storie instagram, è andata anche a cena con diverse persone. Poi pare che sia stata poco bene nella notte, tanto da decidere di fare un altro tampone. La Prati è risultata quindi positiva oggi e non sta molto bene, come lei stessa racconta nel post su instagram fatto per informare i suoi fan di quello che sta accadendo. C’è da considerare che Pamela Prati entrata nello studio del Grande Fratello VIP ha baciato Marco Bellavia, ha baciato Signorini e salutato tutti gli ex concorrenti. Per questo motivo il focolaio partito dalla casa, potrebbe estendersi. Si spera che domani sera ci sia almeno il conduttore in studio, visto che si sospetta che anche altri concorrenti non stiano bene…

Anche Pamela Prati ha il covid 19

Sulla sua pagina instagram ha spiegato: “Cari Amici, Ieri dopo aver saputo della positività di alcuni miei compagni d’avventura sono corsa a fare un tampone ed ero negativa. Questa notte sono stata male, per sicurezza l’ho ripetuto ed è risultato positivo. Spero di riprendermi presto perché non mi sento bene e, non avendo mai avuto il Covid prima d’ora, sono un po’ spaventata. Ovviamente non sarò in studio domani sera ma spero di guarire presto per tornare da voi. Statemi vicino perché il vostro affetto per me è sempre fondamentale. Grazie, La vostra Pami.”

Facciamo anche noi i nostri auguri per una pronta guarigione.