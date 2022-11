Oriana sbotta contro Antonino Spinalbese: quello che non abbiamo visto in diretta al GF VIP

Oriana durante la pubblicità di scaglia contro Antonino e spiega perchè c'è rimasta male di tante cose ma non solo: quello che non si è visto in diretta

Cosa sarebbe stata la puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda ieri sera, se non ci fosse stata Oriana? Ce lo chiediamo anche dopo aver visto il siparietto tra Marco Bellavia e Pamela Prati che ha regalato una mediocre esibizione cantando in palyback e pensando bene, di andare a baciare Signorini prima ancora dell’uomo al quale, teoricamente, il tutto era dedicato. Un amore “verissimo” come Silvia Toffanin ha fatto bene a etichettare, quello tra la sarda e l’ex conduttore di Bim Bum Bam. Ma torniamo a noi e a Oriana. La Marzoli ieri sera è stata assoluta protagonista. E forse, si , avrà esagerato nel suo attaccarsi a Spinalbese subito dopo pochi giorni. Ma non ha mai parlato di amore, come ha fatto ad esempio la Ferruzzi. E tra lei e il parrucchiere ex di Belen, c’è stato molto che la portasse a pensare a un vero interesse da parte di lui. Ed è chiaro che le ha dato fastidio anche il modo di porsi di Antonino, verso le altre donne. Ha dato fastidio al pubblico a casa, figuriamoci se non è lecito pensare che succedesse lo stesso a lei. Il fatto che sia una donna forte, non esclude che possa esserci rimasta male per quello che è accaduto. Molto quindi lo abbiamo visto in diretta con Signorini, altri è accaduto anche quando il Grande Fratello VIP era in pausa su Canale 5 e ci siamo spostati sulla diretta del 55.

Oriana on fire contro Antonino Spinalbese

Durante la pubblicità, Oriana ha attaccato Antonino cercando di spiegargli perchè c’è rimasta male: “Io pensavo che eri diverso. Tu caro Antonino dici che io non ho tatto, ma qui l’unico che non ha tatto sei tu. Mi sono sentita di troppo e come se non fossi contata nulla per te. Quello che è successo non mi ha fatto stare bene e lo sai benissimo.“

E ancora: “Tu pensi sempre a te, ma ti metti nei miei panni? A me danno fastidio tante cose come a te sappilo. Anche l’altro giorno mi hai detto che ti volevi allontanare. Io allora ho detto che ti sarei rimasta amica, anche se non mi andava. L’ho detto per provare a fare un percorso più tranquillo. Tu però hai fatto l’amicizia esagerata con Giaele e adesso questo con Ginevra. Ma tu pensi che io sto bene adesso?”.