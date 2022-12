Nikita in lacrime per Luca Onestini: “Devo fare uno switch “

Nikita sembra essere parecchio provata dopo quello che è successo con Luca Onestini e si sfoga con Salatino in lacrime

Nikita sta vivendo delle ore complicate nella casa del Grande Fratello VIP 7. Ieri ha deciso di parlarne con Luca Salatino che ha raccolto il suo sfogo. La Pelizon, sotto un treno per Luca Onestini, ha raccontato al suo amico che il bolognese è stato chiaro e le ha spiegato che si erano mal capiti e che al momento, non ha nessun interesse nei suoi confronti e non vuole da lei, nulla se non una bella amicizia. Nikita aveva visto altro nel rapporto con Luca e si era parecchio invaghita di Onestini ma adesso deve fare i conti con la realtà. In lacrime quindi spiega a Luca che deve cambiare rotta: “Devo fare uno switch” commenta parlando con l’ex tronista di Uomini e Donne. Luca le fa notare che comunque tra loro non c’era stato nulla e che potrebbe essere un bene il fatto che Onestini, sin da subito, abbia messo le cose in chiaro. Nikita quindi ha provato a spiegare, quello che è successo e perchè lei aveva capito che poteva esserci un interesse da parte di Luca nei suoi confronti.

Le parole di Nikita su Luca Onestini

E’ stata comunque una bela batosta per Nikita, che raccontando i fatti a Luca Salatino, non riesce comunque a trattenere le lacrime. La Pelizon ha spiegato al suo amico: “Dalle attenzioni che Luca mi dava avevo capito altro e quindi niente, ho capito male. Adesso devo fare lo switch, ma ovviamente non riesco da un giorno all’altro.”

E ancora. “ A me dispiace. Perché a me diceva che dovevo dargli sempre la buonanotte e quando non gliela davo mi faceva capire che c’era rimasto male. Insomma, mi mandava dei feedback che io percepivo come interesse. ” Luca ha spiegato a Nikita che quello è un suo modo di essere e di fare, uno modo di scherzare che ha con gli amici. “Mi ha detto che io gli tiro fuori questo suo lato scherzoso. Mi ha anche detto che in futuro le cose potrebbero cambiare, ma io sono dell’idea che se ti piace una persona le cose le capisci subito. Non occorre del tempo per capirlo. Quindi niente, me la faccio passare” ha concluso Nikita.