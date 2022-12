Stasera si scende in pista per il ripescaggio: Ballando con le stelle 2022 oggi, le anticipazioni

E' arrivata la serata del ripescaggio per Ballando con le stelle 2022: chi torna in pista?

Dopo una settimana di stop, si torna di nuovo in pista. Milly Carlucci riaccende le luci del sabato sera di Rai 1 con la penultima puntata di Ballando con le stelle 2022. Per il pubblico di Rai 1 e Rai Italia è arrivato il momento tanto atteso: sabato 17 dicembre alle 20.35 nel dance show più seguito si scelgono le coppie che venerdì 23 dicembre si giocheranno, senza esclusione di colpi, la finalissima di Ballando con le stelle 2022. Una delle coppie escluse dalla competizione rientra in gara grazie alla “staffetta del ripescaggio”. Vi ricordiamo che la finale di Ballando con le stelle non andrà in onda alla vigilia di Natale! Il programma di Milly Carlucci eleggerà il suo vincitore il 23 dicembre, si andrà quindi in onda di venerdì.

Ma torniamo alla puntata di oggi di Ballando con le stelle 2022.

Anche in questa puntata, non mancheranno i tesoretti e le prove speciali. Nello spazio dedicato al “Ballerino per una notte” si esibiscono in performance uniche i protagonisti di due delle fiction più amate dal pubblico televisivo: dal Paradiso delle signore, Emanuel Caserio, Valentina Bartolo, Pietro Masotti, Pietro Genuardi, Massimo Poggio, Clara Danese, Chiara Russo e Lucrezia Massari realizzano una coreografia in abiti anni Sessanta mentre, in una coreografia realizzata ad hoc per lei, si esibisce Francesca Chillemi . Entrambe le esibizioni vengono valutate dalla Giuria in studio e il punteggio così ottenuto andrà a migliorare la posizione delle coppie in gara.

Ballando con le stelle 2022 i finalisti accumulano punteggio



Coppie in gara in puntata: Iva Zanicchi – Samuel Peron; Rosanna Banfi – Simone Casula; Ema Stokholma – Angelo Madonia; Gabriel Garko – Giada Lini; Alex Di Giorgio – Moreno Porcu; Alessandro Egger – Tove Villfor. Grande attesa anche per l’esibizione di Gabriel Garko che, come Milly Carlucci ha rivelato poche ore fa, purtroppo ha subito un nuovo infortunio.

Stasera a Ballando con le stelle 2022 il ripescaggio



Passiamo invece al capitolo ripescaggio. Le coppie composte da Marta Flavi – Simone Arena; Giampiero Mughini – Veera Kinnunen; Paola Barale – Roly Maden; Luisella Costamagna – Pasquale La Rocca; Dario Cassini – Lucrezia Lando; Lorenzo Biagiarelli – Anastasia Kuzmina sono state eliminate nelle scorse puntate, ma hanno la possibilità di rientrare in gara grazie al ripescaggio. Chi tornerà in pista? Il favore del pronostico sembrerebbe essere tutto per Luisella Costamagna.

Appuntamento quindi alle 20,35 questa sera per una nuova puntata di Ballando con le stelle 2022.