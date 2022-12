Nuovo infortunio per Gabriel Garko: il favorito rischia tutto a Ballando con le stelle 2022

Ci sono pessime notizie per Gabriel Garko: l'attore ha subito un altro infortunio e la sua partecipazione alla finalissima di Ballando con le stelle è a rischio

Sabato sera vedremo la penultima puntata di Ballando con le stelle 2022 e il 23 dicembre, assisteremo alla finalissima del programma di Rai 1. Purtroppo però, non ci sono buone notizie per Gabriel Garko. Partito da favorito per la vittoria e dopo aver dimostrato sulla pista di Ballando con le stelle tutto il suo talento, l’attore da settimane balla senza un braccio, dopo aver subito una operazione. Nonostante tutto, fino a questo momento, Gabriel Garko ha dimostrato di avere un talento strepitoso ed è riuscito a ballare, finendo quasi sempre nei primi posti della classifica, nonostante non abbia potuto usare un braccio. Oggi però, la notizia che non piacerà a chi tifa per lui da mesi. Milly Carlucci ha spiegato infatti, che l’attore ha avuto un altro infortunio. Potrebbe non recuperare e rischiare di non scendere in pista per la finale di Ballando con le stelle 2023 oppure ancora una volta stringerà i denti? Sarebbe comunque clamoroso se Gabriel, con un braccio solo, e un nuovo infortunio, riuscisse a spuntarla, vincendo Ballando con le stelle.

Ma vediamo quella che è stata la comunicazione di Milly Carlucci di oggi pomeriggio.

Gabriel Garko nuovo infortunio: rischia la finale di Ballando con le stelle?

Milly Carlucci, con un video postato sui social, ha annunciato che Ballando con le stelle è un grande romanzo ma che le pagine di questa storia, non dipendono dalla volontà dei protagonisti. Ne è dimostrazione quello che è successo a Gabriel Garko e purtroppo, tutto può succedere. “Ieri durante un allenamento il nostro amatissimo Gabriel Garko ha subito un infortunio” ha detto Milly Carlucci. “Purtroppo è più vulnerabile. Lui è combattivo come sempre, continua a essere il nostro eroe che non si abbatte mai. Mi ha scritto che ce la metterà tutta e che ce la farà” ha detto la conduttrice di Ballando con le stelle. Gabriel sabato sera, parteciperà alla gara per accumulare punteggio in vista della finalissima. Si farà un consulto per capire cosa potrà realmente fare. E poi lunedì si capirà come procedere in vista del 23 dicembre. “Noi ci saremo e saremo lì per Gabriel con il nostro supporto, con il nostro amore” ha concluso la conduttrice.

Le parole di Milly sono molto chiare. Gabriel sabato sera farà lo stretto indispensabile in pista. Poi i medici si riuniranno per un consulto e per capire se l’attore potrà ballare sulla pista della finalissima di Ballando con le stelle 2022 del 23 dicembre. Sarebbe una disdetta se non potesse farlo.