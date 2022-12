Chi vincerà Ballando 2022? Alberto Matano svela il primo posto e la coppia da ripescare

Alberto Matano ha in mente solo una coppia per la vittoria a Ballando con le Stelle 2022 e spera in un ripescaggio

Si avvicina la finale di Ballando con le Stelle 2022, ognuno ha la propria coppia vincitrice e Alberto Matano svela la sua. Chi vincerà Ballando con le Stelle per Alberto Matano? Il conduttore e giornalista spera anche nel ripescaggio per una coppia che ha molto apprezzato. C’è da attendere ancora un po’ ma dopo la pausa di sabato scorso il dance show di Milly Carlucci sta per tornare. Sabato 17 dicembre i concorrenti eliminati potranno sperare nel ripescaggio, c’è la finale, poi il 23 dicembre la finalissima. Ai microfoni di Facciamo finta che Alberto Matano ha confidato a Maurizio Costanzo e a Carlotta Quadri chi è il suo ballerino preferito. Molti l’avranno già capito, nelle varie puntate di Ballando con le Stelle ha sempre apprezzato moltissimo alcuni concorrenti in gara ma in modo particolare uno.

Il vincitore di Ballando con le Stelle 2022 per Alberto Matano

Matano spera che al primo posto arrivino Gabriel Garko e Giada Lini. Senza dubbio sono tra le coppie migliori, che hanno brillato per impegno e talento nonostante il grave incidente e l’operazione molto dolorosa subita dall’attore. C’è però chi ha emozionato anche di più ma Alberto Matano giudica la professionalità e le capacità. “Secondo me vincerà Gabriel Garko che è stato un concorrente dal mio punto di vista eccellente”. Chissà cosa avrebbe potuto fare Gabriel Garko se non avesse avuto il problema al braccio.

Anche per il ripescaggio non ha dubbi: “Sabato ci sarà il ripescaggio, quindi magari la Costamagna potrà rientrare in gara. È stata molto brava e anche sfortunata, speriamo possa rientrare”. Vero, anche lei è stata sfortunata, si è dovuta ritirare ed è forse anche per questo che il collega vorrebbe il suo ritorno, per potere dimostrare la sua bravura accanto a Pasquale La Rocca. Vedremo se il pronostico del conduttore de La vita in diretta sarà quello giusto.