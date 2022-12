Ballando con le stelle 2022 cresce l’attesa per il ripescaggio: chi tornerà in gara?

Manca pochissimo alla puntata di Ballando con le stelle 2022 dedicata al ripescaggio: quale coppia rientrerà in pista?

Breve pausa per il pubblico di Ballando con le stelle che questa settimana non vedrà in onda il programma di Milly Carlucci. Ballando con le stelle 2022 non sarà trasmesso il 10 dicembre ma ci aspetta con la puntata dedicata al ripescaggio il 17, e poi con la finalissima il 23. Cresce quindi l’attesa per sapere come andrà a finire: quale sarà la coppia o quali saranno le coppie ripescate in questa puntata speciale di Ballando? Questa edizione ci ha regalato parecchi cambiamenti, anche per quello che riguarda il regolamento per cui non sappiamo quante coppie, di quelle che sono state eliminate fino a questo momento, avranno modo di ritornare in pista. Ma proviamo a fare un bilancio di quello che è stato il percorso delle coppie in questa edizione di Ballando con le stelle, pensando anche a chi meriterebbe di tornare in gara.

Ballando con le stelle 2022: flop di questa edizione

Chi certamente non dovrebbe rimettere piede sulla pista di Ballando con le stelle 2022 è Giampiero Mughini. Non ha mai fatto un passo di danza e ha avuto delle pessime uscite anche nei confronti dei suoi colleghi e dei giudici. Peccato per Veera Kinnunen una grandissima insegnante che paga l’accoppiamento in questa edizione.

Marta Flavi si è vista davvero pochissimo sulla pista di Ballando con le stelle. Per il momento la sua partecipazione è stata un flop ma potrebbe stupirci con effetti speciali, chi lo sa!Staremo a vedere che cosa ha in serbo insieme a Simone Arena il suo maestro.

Chi si aspettava grandissime cose da Paola Barale sarà rimasto certamente deluso. La sua partecipazione a Ballando con le stelle 2022 non ha per nulla entusiasmato. E dopo averla vista scendere in pista per diverse puntate siamo arrivati alla sola conclusione: la Barale non è portata per la danza. Non c’è altro da aggiungere. Roly Maden non ha saputo valorizzarla e questo è un altro dato.

Lucrezia Lando è una meraviglia ma purtroppo in questa edizione le è stato “affidato” Dario Cassini che con il ballo ha pochissimo in comune. Molto indietro rispetto agli altri, la sua partecipazione a Ballando con le stelle sarà ricordata solo per la litigata avuta con la Lucarelli.

Ballando con le stelle 2022: chi potrebbe rientrare

Scegliendo di parlare solo di ballo, possiamo dire che quello che Luisella Costamagna aveva dimostrato sulla pista di Ballando con le stelle 2022 prima del suo infortunio era davvero tanta roba. Per cui se tornerà in pista in quello stato di grazia, allora meriterà certamente il suo posto tra i finalisti.

Lorenzo Biagiarelli paga lo scotto di essere il fidanzato di. Se non fosse stato il compagno di Selvaggia Lucarelli certo, probabilmente non lo avremmo neppure visto su quella pista. Ma allo stesso tempo forse, avrebbe fatto un altro genere di percorso. Lui e Anastasia meriterebbero un’altra occasione ma difficilmente la avranno.