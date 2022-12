Chi ha deluso Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle: due nomi

Per Selvaggia Lucarelli è tempo di bilanci e spiega chi sono stati i giurati che l'hanno delusa maggiormente

Nella lunga intervista al Corriere della sera, Selvaggia Lucarelli parlando di questa nuova edizione di Ballando con le stelle che si è conclusa da poco, ha provato a fare un bilancio di quello che è stato. Si è trattato della peggiore, lo ha detto in diverse interviste e lo conferma, la più difficile e anche la più brutta. La Lucarelli non nega di aver commesso degli errori di valutazione, come quello di accettare la partecipazione di Lorenzo Biagiarelli ( le avevano detto che sarebbe stata una trappola ma lei si è fidata). Selvaggia e Lorenzo insieme hanno creduto che potesse essere una bella occasione per fare spettacolo, per farsi conoscere e invece…Molto è dipeso anche da come alcuni dei giurati si sono comportati sia con lei che con Lorenzo. Lo ribadisce la Lucarelli, spiegando nella sua intervista al Corriere, anche chi l’ha delusa maggiormente nell’ultima edizione del programma di Rai 1.

Selvaggia Lucarelli parla dei colleghi che l’hanno delusa a Ballando con le stelle

La persona che l’ha delusa principalmente, dice Selvaggia è stata Guillermo Mariotto . Spiega la giornalista: “perché — pur nella sua non linearità e nella sua eccentricità — ci siamo sempre rispettati forse in quanto anime indipendenti nel programma. Quest’anno l’ho trovato invece sgarbato e allineato. ” E poi : “Mi ha deluso Fabio (Canino) perché ci conosciamo da anni, in qualche momento mi aspettavo più solidarietà. “

Non c’è una terza persona, ma in generale, il programma e infatti la Lucarelli ha spiegato: “E poi l’impianto generale del programma: tutti molto generosi anche con concorrenti poco dotati nel ballo e inspiegabilmente ostili solo con me e Lorenzo“.

La Lucarelli ha poi anche aggiunto: “Mariotto mi ha suggerito cosa avrei dovuto fare per rendere simpatico Lorenzo e si è svelato: secondo lui quindi bisogna scrivere un copione. Io non sono così, secondo me anche per questo sono diventata un elemento forte all’interno del programma e questo ha iniziato a infastidire un po’ tutti, o quasi. “

E ancora: “Mi sembra che sia cambiata la modalità con cui ci si confronta con me: all’inizio era sulle idee ed era divertente, ora si va sull’offesa o l’attacco gratuito, con persone che hanno un preciso ruolo in commedia (prima Mussolini, poi Erra, Di Vaira), addestrate per venirmi addosso qualsiasi cosa dica. Quando vedo la premeditazione tra l’altro io ignoro, non mi diverte.”