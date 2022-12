Patrizia Rossetti litiga con Antonino. Spinalbese sbotta: “Lei mi ha sputato in faccia. Sempre tutti a me con le mani addosso. Siamo a quota tre“.

Ennesima litigata al GF VIP 7, questa volta esplode il caos tra Antonino e Patrizia. Spinalbese parla di tre persone che gli hanno messo le mani addosso

I tre mesi e mezzo di reclusione nella casa del Grande Fratello VIP 7 iniziano a farsi sentire tutti. Ieri è stata una giornata di fuoco per tutti i concorrenti, o meglio, quasi tutti. La serata si è conclusa con diverse litigate e una di queste ha visto protagonisti anche Antonino Spinalbese e Patrizia Rossetti. Tutto è iniziato da alcune affermazioni fatte da Alberto, che ha accusato il parrucchiere di essere poco sincero. Dice che non parla mai male degli altri alle spalle ma in realtà, a detta del De Pisis, lo avrebbe fatto. La lite poi ha visto anche Patrizia Rossetti lanciare delle accuse verso Antonino, perchè si è sentita chiamata in ballo. In particolare Antonino, stava attaccando per l’ennesima volta Oriana, colpevole di essere una di quelle a suo dire, che sparla di più degli altri concorrenti. Visto che in quella casa, chi è senza peccato dovrebbe scagliare la prima pietra, la Rossetti, ha perso la pazienza…

Patrizia Rossetti furiosa con Antonino

“Ma come ti permetti tu di dire che gli altri sparlano? Spiegami come cavolo ti permetti di puntare il dito verso gli altri. Perché tu non hai mai detto niente in tre mesi? Io? Hai visto una clip che io sparlo di me? Micol? Sì ho detto cose su Micol e c’ho chiarito e non te ne deve fregare un ca**o, era un problema mio e ho risolto. Non sto facendo la furba e non devi rivolgerti così“ ha urlato Patrizia Rossetti avvicinandosi pericolosamente ad Antonino.

Antonino ha cercato di difendersi: “Tu hai sparlato di Micol. Certo che fai quello che vuoi, mi stai sputando addosso“. Dopo la discussione con Patrizia, Antonino ha cercato conforto in Antonella, la sola a essere perennemente dalla sua parte: “Lei mi ha sputato in faccia. Sempre tutti a me con le mani addosso. Siamo a quota tre“. E quindi secondo Antonino, ci sarebbero state almeno tre persone nella casa, che gli hanno messo le mani addosso.