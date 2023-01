Capodanno fuori dalla casa del GF VIP per Antonino Spinalbese ma nessuno sa come sta

Niente Capodanno vip per Antonino Spinalbese che trascorre l'ultimo giorno dell'anno fuori dalla casa del Grande Fratello VIP

I fan di Antonino Spinalbese sono in ansia per le condizioni di salute del parrucchiere. Poco prima del cenone infatti, l’ex di Belen, ha lasciato la casa del Grande Fratello VIP 7. Un comunicato ufficiale da parte della produzione di Canale 5 ha rivelato che Antonino ha lasciato il gioco, per fare degli accertamenti medici. Nessuno però ha spiegato se era previsto, se era stata calendarizzata questa uscita o se c’è stato un malessere da parte del concorrente. Antonino ha una malattia autoimmune che gli crea dei problemi al pancreas e per questo motivo molti telespettatori hanno pensato che i controlli medici, fossero indirizzati in questa direzione. C’è da dire che nelle ultime settimane il concorrente ha anche parlato di un altro problema che lo sta affliggendo. Ha spiegato infatti ai suoi amici nella casa che ha una cisti nella zona del coccige e che aveva chiesto di poter intervenire prima possibile. E infatti, prima di Natale, si era anche parlato della possibile uscita di Antonino dalla casa del Grande Fratello. Poi però le cose sono cambiate, visto che Signorini aveva deciso di far entrare Ginevra Lamborghini in casa e per ovvi motivi, il vippone, non ha lasciato il gioco. Per cui potrebbe essere solo una visita organizzata, sta di fatto che Antonino non ha passato il Capodanno con gli altri concorrenti ma a quanto pare è stato in una clinica o forse isolato in una stanza di albergo.

Niente capodanno vip per Antonino

A giudicare da quello che è successo ieri sera nella casa del Grande Fratello VIP, Antonino, a detta di molti, non si sarebbe perso tanto, visto che ci sono state litigate e sceneggiate. Un Capodanno anomalo, senza musica, ma solo con l’alcol che si sa, non fa uscire il meglio dei concorrenti ma solo il peggio. Nonostante il clima festoso, tra i vipponi più preoccupati sicuramente Giaele. Pur non potendo parlare molto di Antonino e della sua situazione, in diverse occasioni, la De Donà ha avuto un pensiero per Spinalbese.