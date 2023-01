Ad Amici 22 esplode il noce moscata gate: cosa avrebbero fatto i ragazzi puniti a Capodanno

Noce moscata usata come droga: esplode il caso dopo la registrazione di Amici 22 e il clamoroso provvedimento disciplinare preso

Quando ieri sono arrivate le prime anticipazioni in merito alla puntata registrata di Amici 22 e al provvedimento disciplinare per gli allievi, tutti hanno iniziato a cercare sui social video i teorie che potessero spiegare quanto accaduto. La notte di Capodanno, i ragazzi sono rimasti nella casetta e come si vede da alcuni video caricati su Tik Tok hanno ballato, festeggiato, cantato. Poco si capisce di quello che avrebbero fatto poi nel corso della notte. Ma intanto sui social, è esploso il noce moscata gate. Che cosa significa? Significa che una pagina Twitter, quella di Amici News, che segue sempre le registrazioni del programma di Canale 5, ha ricevuto una segnalazione. Sembra di essere tornati indietro nel tempo nell’era dell’Isola dei famosi con il canna gate Francesco Monte, Eva Henger…Come avevamo immaginato per i ragazzi sarebbe stato impossibile introdurre in casa sostanze proibite ma loro, avrebbero trovato il modo per ovviare a questo problema. Come? Usando la noce moscata. Scusateci ma onestamente, prima di leggere le tendenze su Twitter di questa mattina, ignoravamo totalmente che la noce moscata potesse avere un qualche potere allucinogeno e invece…E invece le teorie si sprecano ma è importante dire una cosa: non c’è nulla di ufficiale e a meno che, uno degli eliminati, ad esempio Tommy non parli, difficilmente scopriremo che cosa è accaduto. Tra l’altro, visto che la produzione ha voluto mantenere lo stretto riserbo ( le persone coinvolte sono comunque tutte maggiorenni) potrebbe esserci anche un accordo di riservatezza firmato. Motivo per il quale, potremo non sapere mai se le teorie sulla noce moscata, sono in qualche modo fondate.

Ma da che cosa nasce questo noce moscata gate nella casa di Amici ( pensare che neppure al GF VIP erano arrivati a tanto, quando si dice che le nuove generazioni sono sempre un passo in avanti)? Tutto è partito da una segnalazione. Una persona, che ha sentito uno degli allievi coinvolti in questa situazione, ha spifferato quanto accaduto e ieri sera, la pagina Amici News ha appunto raccontato la questione della noce moscata. Sui social è scoppiato ovviamente il putiferio e il caso, con molta ironia è chiaro, perchè alla fine comunque, tutto è finito bene.

Qui i fatti nella registrazione di Amici 22

Quali sono gli effetti della noce moscata?

Pare che la noce moscata possa avere dei clamorosi effetti assimilabili a quelli dell’LSD. Un vero e proprio allucinogeno se assunto tra i 4 e gli 8 grammi. Notizia che si trovano su internet se cercate con le key giuste, non stiamo rivelando nulla di clamoroso. Come mai la produzione si sarebbe accorta solo in un secondo momento di quanto successo? Perchè alcune delle persone coinvolte si sarebbero sentite male. E probabilmente, per essere curate, hanno dovuto raccontare quello che era realmente accaduto. Ma lo ribadiamo, sono al momento, solo supposizioni.

A proposito della noce moscata, su Eroi del gusto si legge: “Bastano dai 2 agli 8 grammi (Gli effetti variano comunque anche in base alla fisicità di ognuno e alla sensibilità di ogni organismo) di noce moscata per avere degli effetti indesiderati. In medicina, addirittura, sono stati registrati dei casi di overdose in seguito all’ingerimento di circa 20-25 gr di prodotto.”

Su altre fonti di legge: “Sfortunatamente, per quanto consumare una grande quantità di noce moscata possa provocare una leggera eccitazione, può anche causare nausea, vomito, sonnolenza e mal di testa, che possono durare anche diversi giorni.” Basta fare una ricerca in rete per leggere articoli dal titolo: “I 10 sballi legali” con la citazione alla noce moscata appunto.

Gli effetti allucinogeni vengono ricondotti alla presenza di due composti attivi: la miristicina e l’elemicina, le cui strutture chimiche sono molto simili a quelle delle amfetamine di sintesi, anche se gli effetti ricalcano più da vicino quelli dell’LSD. Non c’è che dire: questa edizione di Amici 22 continua a stupire. Gli anni passano ma i protagonisti possono regalare ogni volta qualcosa di difficile da immaginare. Del resto, come diciamo sempre, la realtà supera sempre la fantasia.

Ribadiamo che non ci sono conferme o certezze e che tutto potrebbe essere frutto della fantasia di qualcuno. Anche perchè se fosse realmente successo, forse i ragazzi sarebbero stati tutti espulsi. Solo Rudy invece, ha deciso di espellere uno dei suoi allievi coinvolti nel provvedimento disciplinare.