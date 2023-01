Amici 22 spoiler: un’eliminazione dopo un provvedimento per un fatto gravissimo

Sono clamorosi gli spoiler che arrivano dall'ultima registrazione di Amici 22: un provvedimento disciplinare per un fatto gravissimo e una eliminazione

Che cosa sia accaduto nella casetta di Amici 22 la notte di Capodanno, solo chi era presente può saperlo o forse chissà, lo scopriremo solo una volta finita questa edizione. Sta di fatto che la produzione di Amici ha preso un severissimo provvedimento perchè pare che i ragazzi abbiano proprio esagerato. Nella registrazione di Amici di oggi ( la puntata andrà in onda domenica), Maria de Filippi ha spiegato che la notte di Capodanno, è successo qualcosa di molto grave nella casetta e che è stato necessario quindi prendere un provvedimento. Le anticipazioni che circolano sui social in queste ore non sono molto approfondite e i fan del programma stanno facendo diverse ipotesi. Pare che la produzione abbia deciso comunque di non rivelare quanto accaduto. Ma i professori hanno pensato di mandare in sfida gli allievi che si sarebbero resi protagonisti di questo fatto grave. Molti si sono chiesti come mai, la produzione non si sia resa conto prima, visto che la puntata in onda l’8 gennaio è stata registrata dopo Capodanno. Non è chiaro ma sembra che si siano resi conto di quanto accaduto, solo nelle ultime ore, tanto da prendere quindi questo provvedimento immediato.

Un provvedimento per un fatto gravissimo ad Amici 22

I protagonisti di questo fatto gravissimo che appunto, non sarà rivelato, sono stati Wax, Tommy, Samu, NDG, Maddalena e secondo alcune indiscrezioni social, anche Valeria. Tutti sono stati chiamati ad affrontare la sfida. Tommy Dali invece è stato eliminato direttamente da Rudy, secondo quanto raccontano le talpe del Vicolo delle News. Zerbi, stanco per l’ennesimo errore del suo allievo, ha preso questa decisione. Samu non ha fatto la sfida che è stata congelata.

Come detto in precedenza, non si sa nulla di quanto accaduto perchè Maria de Filippi ha spiegato che è qualcosa di molto grave che resterà riservato. Sui social si sono fatte le ipotesi più disparate: dall’alcol al fumo…Ma è davvero difficile come i ragazzi abbiano potuto fare qualcosa di grave con le telecamere praticamente puntate costantemente addosso. Per questo è complicato provare a immaginare di cosa si possa trattare.