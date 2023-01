Arisa nella bufera per non aver eliminato Wax da Amici 22: favoritismi per il cantante

Perchè Wax non è stato eliminato come è successo a Tommy Dali visto che era anche il capo branco? Arisa nella bufera dopo la sua decisione ad Amici 22

Maria de Filippi lo ha spiegato all’inizio della trasmissione che non sarebbe stata una puntata facile di Amici 22. E noi aggiungiamo che è stata resa ancora più difficile dalla decisione di non dire nulla di quello che è successo a lasciare un alone di mistero che ha solo contribuito a ingigantire forse la già complicata situazione. Le anticipazioni ci hanno rivelato molto ma la puntata di Amici 22 del 15 gennaio ci ha permesso di capire che il “capetto” della situazione, colui che ha portato anche gli altri a sbagliare, è stato Wax. Lo ha detto Arisa, lo ha fatto capire anche Maria de Filippi che ha persino dato del coglion* al cantante ( una cosa che forse non era mai successa prima). La conduttrice nerissima con Wax, lo ha invitato a essere più educato e non ha nascosto il disappunto che prova nei suoi confronti, stanca probabilmente dopo oltre 5 mesi di atteggiamenti da immaturi e ineducati. Anche il pubblico lo ha notato e ha fatto soprattutto notare sui social che forse Wax avrebbe dovuto ricevere lo stesso trattamento di Tommy Dali, considerato che era anche il capo banda. Pareri che molti spettatori hanno postato sui social, mostrando disappunto per la decisione di Arisa. Wax del resto, è uno dei favoriti la passaggio al serale, uno che “televisivamente” è stato tra i più forti di questa edizione. Ed è per questo che il pubblico teme che la scelta di farlo restare, sia stata causata anche da questa situazione.

La furia di Maria contro Wax

Perchè Wax non è stato eliminato?

Tra i vari commenti sui social si legge: “Io non capisco perché wax è dall’inizio del programma che ne combina di tutti i colori è ancora nella scuola è sempre il capogruppo Maria tu e la produzione non ci fate una bella figura.” E poi: “Fuori tutti È ora di finirla con questo buonismo, lasciate il posto a ragazzi seri che hanno rispetto per se stessi e per la vita.” Arisa nel mirino di chi pensa che per l’ennesima volta sia stata troppo tenera: “Visto che Wax, come Tommy,è sempre presente nei provvedimenti disciplinari, come ha ammesso la stessa Arisa, ed essendo stato pure l’ideatore della cavolata, il capobranco, trascinando gli altri,doveva esser espulso subito, come Rudy ha fatto con Tommy.” Un altro spettatore di Amici 22 ha scritto: “Non offendete la nostra intelligenza con queste sfide farsa devono andare tutti a casa perché quello che hanno fatto è grave.”

E ancora un commento molto lungo che riassume il pensiero espresso da molte persone: “Nessuno di noi è tenuto a giudicare un’altra persona perché non sai mai cosa ti può capitare nella vita però c’è anche da dire che dipende dal contesto ,in questo caso se queste persone hanno commesso un’ azione sbagliatissima prima nei loro confronti e poi davanti alle telecamere la mia domanda sorge spontanea: se questi non se ne sono fregati delle telecamere figuriamoci dove non li vede nessuno!! Ma il problema ancora più grave nei loro confronti e avergli dato un’altra opportunità. Il buon esempio lo ha dato Rudy perché a 20 anni sei consapevole di cosa è giusto o sbagliato, il messaggio che è passato a mio parere è quello di: ANCHE SE SBAGLI VAI SEMPRE AVANTI!!! Per la prossima edizione pensate a cambiare nome al programma anzi aprite un sondaggio , secondo me il nuovo nome potrebbe essere: AMICI DI NASO!!!.”