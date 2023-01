Shaeeda Sween e Bilal Hazziez dopo 90 giorni per innamorarsi stanno ancora insieme?

Bilal e Shaeeda dopo 90 giorni per innamorarsi e poi stanno ancora insieme sono ancora una coppia? Le ultime news

Shaeeda Sween e Bilal Hazziez stanno ancora insieme? I due sono ancora una coppia dopo 90 giorni per innamorarsi? Shaeeda Sween e Bilal Hazziez sono protagonisti della nona stagione del programma di TLC, stagione in onda proprio in questo mese su Real Time. Il pubblico è molto curioso di sapere cosa sta succedendo, che cosa è accaduto tra i due. E sono sempre i social ad aiutarci a capire quello che è accaduto dopo i famosi 90 giorni. Shaeeda Sween e Bilal Hazziez hanno postato le foto del loro matrimonio nel mese di agosto, quando negli Usa il programma è andato in onda con il gran finale. Quindi possiamo dirvi che si, alla fine dei 90 giorni i due si sono sposati. Ora però la domanda è un’altra, la coppia è ancora una coppia o in questi mesi sono successe altre cose? Vi ricordiamo che Bilal ha incontrato online Shaeeda, nativa di Trinidad e Tobago. Lei e Bilal hanno passato insieme solo una settimana e poi hanno deciso di sposarsi. Ma di mezzo c’è stata una pandemia per cui alla fine i due per due anni non si sono più visti. E che cosa è accaduto successivamente? Il matrimonio c’è stato.

Shaeeda Sween e Bilal Hazziez stanno ancora insieme dopo 90 giorni per innamorarsi?

Possiamo dirvi che Bilal e Shaeeda, ancora oggi sono una coppia. Come si può vedere dai loro social, molto seguiti, la coppia vive felicemente negli Usa. Una delle ultime immagini ritrae Shaeeda e Bilal insieme i primi dell’anno. Hanno festeggiato il Capodanno insieme per cui si, il matrimonio sta funzionando alla grande e i due sono ancora una coppia felice!

Con l’arrivo del nuovo anno la coppia ha fatto questo pensiero sui social, uno dei classici buoni propositi. Bilal ha infatti scritto: “Auguro a tutti voi un felice e benedetto anno nuovo dalla mia famiglia alla vostra! Possa il meglio del 2022 essere il peggiore del tuo 2023. Rendi il prossimo anno il migliore! Ricorda di non sottovalutarti mai…Domani è la prima pagina bianca di un libro di 365 pagine. Scrivine uno buono! Devi progettarlo prima di poterlo costruire. Se vuoi qualcosa di abbastanza grave, fai tutto il necessario. ANDIAMO!! Ecco a te nel 2023…”Lavora duro e gioca duro!”.”

Le foto del matrimonio sono state postate ad agosto ma a quanto pare i due si sono sposati il 31 dicembre del 2021 e nel 2022 hanno festeggiato un anno di matrimonio.