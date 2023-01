Lorenzo Biagiarelli continua a criticare Ballando e Anastasia, deluso

Lorenzo Biagiarelli ha ancora tanto amaro in bocca per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle

Se qualcuno ancora non aveva capito che Lorenzo Biagiarelli è molto deluso da Ballando con le Stelle lui lo ribadisce. E’ nell’intervista rilasciata a Tv Blog che Biagiarelli torna sull’argomento, sul dance show di Milly Carlucci e pizzica anche Anastasia Kuzmina, per lui anche la sua maestra di ballo è colpevole, magari meno degli altri ma Lorenzo Biagiarelli in pratica salva solo il ballo e spiega il motivo. A lui è piaciuta la dimensione artistica del programma, le sue soddisfazioni le ha avute quando si esibiva. Evidentemente a freddo ha osservato tutti da fuori e ha potuto capire meglio le dinamiche, quello che a lui sembra sia accaduto. Nell’intervista spiega anche che per la sua partecipazione a Ballando hanno proposto tutto prima a Selvaggia Lucarelli, lui ha atteso la sua decisione e poi è sicuro di avere sbagliato ad accettare: “Sapendo che innanzitutto quello è un suo lavoro, non volevo invadere il suo campo: doveva essere d’accordo lei, poi purtroppo lo sono stato anche io”.

Lorenzo Biagiarelli: “Ho ingenuamente pensato potesse essere un programma di ballo”

“Salvo il ballo, che poi è quello che c’è nel titolo del programma. Ho ingenuamente pensato che potesse essere un programma di ballo – aggiunge – A me è piaciuta la dimensione artistica del programma, che nel momento dell’esibizione mi ha sempre dato grandi soddisfazioni personali”.

Parla di delusione: “Nella mia esperienza ho percepito che si volesse molto più il lato reality rispetto al lato del talent. Ho avuto la percezione che il mio ruolo all’interno dello show dovesse essere di ‘quello che beve il caffè con la ballerino’… Dalla gag alla Sandra-Raimondo, a cui sia io sia Selvaggia eravamo ben disposti, a un dato di realtà da trovare e lì io non ti posso seguire perché non mi interessa – poi aggiunge – Quando ho spento quel tipo di dinamica, forse a quel punto servivo poco al programma”.

Non risparmia Anastasia Kuzmina: “Credo che si sia trattato di un concorso di colpe e di una congettura di eventi. Anastasia fa parte del cast da dieci anni e una volta trovatasi tra due fuochi, anche lei probabilmente non ha saputo gestire la situazione. Non ce l’ho con lei per come è andata”. Ripete che è scottato da questa esperienza e che a Ballando forse non tornerà nemmeno per accompagnare Selvaggia.